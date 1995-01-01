Кейс для карт памяти JJC MC-SD12, 12 SD карт

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Код товара: УТ-00067482 Артикул: MC-SD12 Код товара: УТ-00067482 Артикул: MC-SD12 Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Описание Компактный футляр JJC MC-SD12 позволяет хранить 12 карт памяти формата SD. Кейс обеспечивает порядок и защиту от утери, загрязнения и механических повреждений. Компактный дизайн: по размерам кейс примерно равен среднему смартфону – легко помещается в карман брюк или куртки. Карточки легко укладываются и извлекаются из специальных углублений. Рифленая поверхность кейса предотвращает случайное выскальзывание из рук. Предусмотрена проушина для шнурка или ремешка. Изготовлен из прочного ABS-пластика, внутри – мягкая термопластичная резина. Размеры: 143 х 82 х 26 мм

Вес: 135 г

Материалы: АБС пластик, резина, силикон

Размеры упаковки: 180 х 85 х 30 мм

Вес брутто: 153 г Видео Наш обзор

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