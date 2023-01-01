Спусковой тросик JJC MA-M, электронный, аналог Nikon MC-DC2
Код товара : УТ-00067277
Артикул : MA-M
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Электронный спусковой тросик JJC MA-M – аналог Nikon MC-DC2. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Пульт работает без батареек, с питанием от камеры.
- Длина кабеля: 90 см.
- Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.
- Вес: 35 г
- Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см
- Вес брутто: 45 г
- Материалы: АБС пластик
Совместимые модели:
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
- Nikon D750, D780, D600, D610, Df
- Nikon D90, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500
- Nikon Coolpix A, P7700, P7800, P950, P1000