Электронный спусковой тросик JJC MA-M – аналог Nikon MC-DC2. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Пульт работает без батареек, с питанием от камеры.

Длина кабеля: 90 см.

Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.

Вес: 35 г

Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см

Вес брутто: 45 г

Материалы: АБС пластик

Совместимые модели: