Описание

Кабель дистанционного управления JJC MA-B это лучшая альтернатива оригинальному кабелю Nikon MC-30. По качеству изготовления он превосходит все другие аналоги и обеспечивает очень хорошую управляемость фотокамерой. Спусковой тросик JJC обеспечивает все важные функции кабеля дистанционного управления. При легком нажатии кнопки спуска затвора означает фокусировку. При полном нажатии кнопки спуска затвора означает сделать фотоснимок. Кроме того, кабель дистанционного управления поддерживает съемку с выдержкой и серии снимков. Для этого вы можете заблокировать кнопку затвора.

Для спускового тросика JJC MA-B не нужны элементы питания, он получает энергию от фотокамеры.

Технические характеристики:

Длина кабеля: 90 см

Размеры: 1,7 x 2,4 x 8 см

Вес : около 50 г

Поддерживаемые фотокамеры:

Все камеры поддерживаемые оригинальными пультами: Nikon MC-30, Kodak, FujiFilm

Nikon D850, D810A, D810, D800, D800E, D700, D300, D300s, D200, D100 (с батарейной ручкой)

Nikon D4S, D4, D3S, D3X, D3, D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D1X, D1H, D1

Nikon F6, F5, F90X, F100, Z9

Fuji S3 Pro, Fuji S5 Pro

Kodak DCS Pro