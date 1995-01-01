Спусковой тросик JJC MA-A, электронный, аналог Canon RS-80N3
Код товара:УТ-00067272
Артикул:MA-A
Товар не найден
Характеристики
Область примененияУправление
Тип аксессуараСпусковой тросик / Пульт ДУ
Описание
Электронный спусковой тросик JJC MA-A – аналог Canon RS-80N3, подходит для камер EOS с трехконтактным разъемом типа N3. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Пульт работает без батареек, с питанием от камеры.
- Длина кабеля: 90 см.
- Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.
- Вес: 35 г
- Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см
- Вес брутто: 45 г
- Материалы: АБС пластик
Список совместимых моделей:
- EOS R1, EOS R3, EOS R5, EOS R5 Mark II
- EOS 1V, EOS 3, D30, D60
- EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D,
- EOS 7D, EOS 7D Mark II,
- EOS 6D, EOS 6D Mark II,
- EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark IV, EOS 5DS, EOS 5DS R,
- EOS 1D, EOS 1D MARK II, EOS 1D Mark II N, EOS 1D Mark III, EOS 1D Mark IV, EOS 1Ds, EOS 1Ds MARK II, EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X, EOS 1D X Mark II, EOS 1D X Mark III