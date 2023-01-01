Спусковой тросик JJC MA-A, электронный, аналог Canon RS-80N3
Код товара : УТ-00067272
Артикул : MA-A
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Электронный спусковой тросик JJC MA-A – аналог Canon RS-80N3, подходит для камер EOS с трехконтактным разъемом типа N3. Пульт имеет всего одну кнопку: нажатие наполовину активирует автофокус, полное нажатие – спуск затвора. Есть возможность заблокировать кнопку в нажатом состоянии для съемки с длинной выдержкой от руки. Использование пульта помогает устранить смаз, вызываемый микроколебаниями камеры при съемке со штатива. Пульт также удобен для съемки с длительной выдержкой (астрофотография, ночные пейзажи и т.д.). Пульт работает без батареек, с питанием от камеры.
- Длина кабеля: 90 см.
- Размеры: 1.7 x 2.4 x 8 см.
- Вес: 35 г
- Размеры упаковки: 16.5 х 6.6 х 2.5 см
- Вес брутто: 45 г
- Материалы: АБС пластик
Список совместимых моделей:
- EOS 1V, EOS 3, D30, D60
- EOS 10D, 20D, 20Da, 30D, 40D, 50D,
- EOS 7D, 7D Mark II,
- EOS 6D, 6D Mark II,
- EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R,
- EOS-1D, 1D MARK II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds, 1Ds MARK II, 1Ds Mark III, 1D X
- EOS R10, R6 Mark II, R5, R3