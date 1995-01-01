Комплект крышек JJC L-R7, для Micro 4/3 (на корпус камеры, на объектив задняя)
Код товара:УТ-00085734
Артикул:L-R7
Товар не найден
Описание
В комплект JJC L-R7 входит задняя защитная крышка объектива, которая подходит для любого Micro 4/3 объектива и является полным аналогом крышки Olympus LR-2 и Olympus BC-2. Задняя крышка защищает чувствительную поверхность объектива от пыли, царапин и загрязнений. Байонетная крышка корпуса фотокамеры полностью совместима с Micro 4/3 камерами. При хранении камеры без объектива, байонетная крышка корпуса защищает датчик изображения и внутренние компоненты камеры от пыли, влаги и других нежелательных загрязнений.
Совместимость с камерами:
- Panasonic Lumix DC-G91, DMC-G81, DMC-G70, DMC-G9, DMC-G6, DMC-G5, DMC-G3, DMC-G2, DMC-G1, DMC-GF8, DMC-GF7, DMC-GF6, DMC-GF5, DMC-GF3, DMC-GF2, DMC-GF1
- DMC-GH5S, DMC-GH5, DMC-GH4, DMC-GH3, DMC-GH2, DMC-GH1, DMC-G10, DC-GX880, DMC-GX800, DMC-GX80, DMC-GX9, DMC-GX8, DMC-GX7, DMC-GX1, DMC-GM5, DMC-GM1
- E-PL9, E-PL8, E-PL7, E-PL6, E-PL5, E-PL3, E-PL2, E-PL1, E-P5, E-P3, E-P2, E-P1, E-PM2, E-PM1, PEN-F, AG-AF101, AG-AF102, AG-AF103, AG-AF104
- Olympus OM-D E-M1X, OM-D E-M10 Mark IV, OM-D E-M10 Mark III, OM-D E-M10 Mark II, OM-D E-M10, OM-D E-M5 Mark III, OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M5, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M1
- Blackmagic Cinema Camera (MFT-Mount), Blackmagic Pocket Cinema Camera
- Yi M
- и другими камерами и объективами системы Micro 4/3