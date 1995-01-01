Пульт ДУ JJC JM-F2(II), беспроводной
Код товара : УТ-00073967
Артикул : JM-F2(II)
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Радиочастотный беспроводной беспроводной пульт ДУ. Система работает на частоте 433 МГц и имеет 16 доступных каналов. Беспроводная система дистанционного управления позволяет передатчику активировать приемник с расстояния 30 метров. Приемник питается от одной литиевой батареи CR-2, в то время как передатчик питается от одной батареи 23A. Передатчик может запускать затвор камеры в пяти режимах: одиночный снимок, снимок с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков. В нижней части имеется гнездо для крепления на штатив 1/4"-20, так что вы можете установить ресивер даже на штатив. Все эти функции позволяют устранить дрожание камеры при съемке с большой выдержкой.
Комплектация:
- Передатчик x 1 шт
- Приемник x 1 шт
- Батарея CR-2 x 1 шт
- Батарея 23A x 1 шт
- Соединительный кабель x 1 шт
Характеристики:
- 16 доступных каналов
- Работа с расстояния 30 метров
- Режимы: одиночный снимок, съемку с задержкой в 5 секунд, 3 непрерывных снимка, неограниченное количество непрерывных снимков
- Передатчик может запускать несколько приемников
Совместимость с камерами:
Sony A58 NEX-3NL A7 A7R A7S A3000 A5000 A6000 HX300 HX50V RX100II RX100III