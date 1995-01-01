Защитный кейс для плёнки JJC JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
Товар не найден
Характеристики
Описание
Защитный кейс для плёнки JBC-15X135M2 - это органайзер, предназначенный для размещения до 15 катушек пленки 135 формата (35 мм). Изготовленный из высококачественного полипропиленового пластика, кейс устойчив к давлению, ударопрочен, обеспечивает многолетнее надежное использование. Силиконовое уплотнительное кольцо внутри делает футляр водонепроницаемым и эффективно защищает от пыли.
Индивидуально подобранный держатель пленки помогает аккуратно удерживать пленки на месте в слотах и сохраняет пленки в порядке. Индивидуально изготовленная внутренняя часть EVA верхней и нижней крышки обладают звукопоглощением, значительно снижая шум, вызванный движением или вибрацией. Он лучше защищает пленки от царапин. Эргономичная конструкция замка позволяет легко открывать и закрывать их. Кроме того, защитный кейс поставляется с 15 съемными контейнерами для пленки с крышками, что обеспечивает полную защиту пленок.
Основные характеристики:
- Вмещает до 15 катушек пленки 135 формата (35 мм)
- Надежные защелки и пенопластовая крышка: имеет две надежные защелки и слот для крепления стандартного навесного замка, чтобы ваша пленка была в безопасности. Внутренняя часть крышки и дна из пенопласта EVA обеспечивает звукопоглощение, лучше защищает оба конца от царапин
- В комплект входят 15 катушек для пленки с крышками. Они светонепроницаема и защищает от воздействия света, пыли и влаги. Изготовлены из прочного пластика и могут использоваться многократно.
- Верхняя крышка и дно из EVA материала эффективно поглощают звук, встряски, вибрации и удары
- Силиконовое уплотнительное кольцо обеспечивает сухость и надежную защиту внутри