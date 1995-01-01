Защитный кейс для плёнки JBC-15X135M2 - это органайзер, предназначенный для размещения до 15 катушек пленки 135 формата (35 мм). Изготовленный из высококачественного полипропиленового пластика, кейс устойчив к давлению, ударопрочен, обеспечивает многолетнее надежное использование. Силиконовое уплотнительное кольцо внутри делает футляр водонепроницаемым и эффективно защищает от пыли.

Индивидуально подобранный держатель пленки помогает аккуратно удерживать пленки на месте в слотах и ​​сохраняет пленки в порядке. Индивидуально изготовленная внутренняя часть EVA верхней и нижней крышки обладают звукопоглощением, значительно снижая шум, вызванный движением или вибрацией. Он лучше защищает пленки от царапин. Эргономичная конструкция замка позволяет легко открывать и закрывать их. Кроме того, защитный кейс поставляется с 15 съемными контейнерами для пленки с крышками, что обеспечивает полную защиту пленок.

Основные характеристики: