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Защитный кейс для плёнки JJC JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм

  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
  • JBC-15X135M2, на 15 катушек, 35 мм
Код товара:УТ-00085740
Артикул:JBC-15X135M2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защитный кейс для плёнки JBC-15X135M2 - это органайзер, предназначенный для размещения до 15 катушек пленки 135 формата (35 мм). Изготовленный из высококачественного полипропиленового пластика, кейс устойчив к давлению, ударопрочен, обеспечивает многолетнее надежное использование. Силиконовое уплотнительное кольцо внутри делает футляр водонепроницаемым и эффективно защищает от пыли.

Индивидуально подобранный держатель пленки помогает аккуратно удерживать пленки на месте в слотах и ​​сохраняет пленки в порядке. Индивидуально изготовленная внутренняя часть EVA верхней и нижней крышки обладают звукопоглощением, значительно снижая шум, вызванный движением или вибрацией. Он лучше защищает пленки от царапин. Эргономичная конструкция замка позволяет легко открывать и закрывать их. Кроме того, защитный кейс поставляется с 15 съемными контейнерами для пленки с крышками, что обеспечивает полную защиту пленок.

Основные характеристики:

  • Вмещает до 15 катушек пленки 135 формата (35 мм)
  • Надежные защелки и пенопластовая крышка: имеет две надежные защелки и слот для крепления стандартного навесного замка, чтобы ваша пленка была в безопасности. Внутренняя часть крышки и дна из пенопласта EVA обеспечивает звукопоглощение, лучше защищает оба конца от царапин
  • В комплект входят 15 катушек для пленки с крышками. Они светонепроницаема и защищает от воздействия света, пыли и влаги. Изготовлены ​​из прочного пластика и могут использоваться многократно.
  • Верхняя крышка и дно из EVA материала эффективно поглощают звук, встряски, вибрации и удары
  • Силиконовое уплотнительное кольцо обеспечивает сухость и надежную защиту внутри