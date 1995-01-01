Ручка HG-XT50 предназначена для камеры Fujifilm X-T50. Рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава премиум-класса, что делает её прочной и долговечной. Конструкция рукоятки специально разработана под корпус камер Fujifilm. Рукоятка предотвращает скольжение и дает ощущение комфорта в руках благодаря покрытию из мягкого силикона премиум класса.

Рукоятку легко прикрепить и отсоединить, вращая винт с плоской головкой с помощью прилагаемого инструмента. В нижней части рукоятки расположен паз для инструмента оснащенный магнитом, который надежно удерживает инструмент с плоской головкой и предотвращает его потерю. Закрепив рукоятку на камере, вы получите более удобный и безопасный ухват камеры на время съемки. В нижней части рукоятки есть специальное открытое пространство для установки и извлечения аккумулятора и карты памяти, не снимая рукоятку. Также имеется отверстие для удобного доступа к динамику камеры.

Рукоятка спроектирована таким образом, чтобы сохранить удобство использования раскладного дисплея. Нижняя часть хвата имеет конструкцию в виде быстросъёмной площадки типа Arca-Swiss и вы можете установить вашу камеру с дополнительным ухватом на любые штативные головы типа Arca-Swiss, или любые другие штативы через стандартную резьбу 1/4"-20.

Преимущества: