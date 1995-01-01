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Дополнительный хват JJC HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый

  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
  • HG-XT50 Silver, для Fujifilm X-T50, серебристый
Код товара:УТ-00085738
Артикул:HG-XT50 Silver

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Ручка HG-XT50 предназначена для камеры Fujifilm X-T50. Рукоятка изготовлена из алюминиевого сплава премиум-класса, что делает её прочной и долговечной. Конструкция рукоятки специально разработана под корпус камер Fujifilm. Рукоятка предотвращает скольжение и дает ощущение комфорта в руках благодаря покрытию из мягкого силикона премиум класса.

Рукоятку легко прикрепить и отсоединить, вращая винт с плоской головкой с помощью прилагаемого инструмента. В нижней части рукоятки расположен паз для инструмента оснащенный магнитом, который надежно удерживает инструмент с плоской головкой и предотвращает его потерю. Закрепив рукоятку на камере, вы получите более удобный и безопасный ухват камеры на время съемки. В нижней части рукоятки есть специальное открытое пространство для установки и извлечения аккумулятора и карты памяти, не снимая рукоятку. Также имеется отверстие для удобного доступа к динамику камеры.

Рукоятка спроектирована таким образом, чтобы сохранить удобство использования раскладного дисплея. Нижняя часть хвата имеет конструкцию в виде быстросъёмной площадки типа Arca-Swiss и вы можете установить вашу камеру с дополнительным ухватом на любые штативные головы типа Arca-Swiss, или любые другие штативы через стандартную резьбу 1/4"-20.

Преимущества:

  • Специально разработана для камеры Fujifilm X-T50
  • Предлагает более удобный и безопасный ухват камеры для съемки
  • Конструкция из алюминиевого сплава высшего качества идеально подходит к корпусу камеры
  • Доступ к аккумулятору и карте памяти без снятия ручки
  • Выступ снизу в форме ласточкиного хвоста для установки камеры на штативы системы Arca-Swiss без дополнительных площадок
  • Поставляется с инструментом с плоской головкой для легкого крепления и отсоединения