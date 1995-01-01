Дополнительный хват JJC HG-A7R4 увеличивает высоту камеры, обеспечивая больше места для пальцев при захвате камеры. Совместим с камерами Sony a7R V, a7 IV, a1, a7R IV, a7R III, a7R II, a7 III, a7 II, a7S II, a7S III и a9. Пластина выполнена по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели. Также имеется резьбовое штативное гнездо 1/4"-20.

Небольшой выступ предотвращает вращение площадки относительно корпуса камеры. Слева сделан холодный башмак для установки аксессуаров (например, микрофона или светодиодного осветителя). Доступ к батарейному отсеку остается свободным, также возможно одновременно закрепить кистевой и плечевой ремни: HS-ML1M и HS-PRO1M (продаются отдельно).