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Наглазник JJC ES-EP19 (Sony FDA-EP19)

  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
  • ES-EP19 (Sony FDA-EP19)
Код товара:УТ-00064450
Артикул:ES-EP19

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Наглазник JJC ES-EP19 является прямым аналогом оригинального наглазника Sony FDA-EP19. Поставляется на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой.

Совместимые камеры:

  • Sony a1 (ILCE-1),
  • a7S III (ILCE-7SM3),
  • a7R V (ILCE-7RM5),
  • a7 IV (ILCE-7M4).

Характеристики

  • Размеры: 46 х 29.8 х 7.9 мм
  • Вес: 4 г
  • Размеры упаковки: 120 х 85 х 8 мм
  • Вес с упаковкой: 6 г
  • Материалы: силикон, АБС пластик