Наглазник JJC ES-EP19 является прямым аналогом оригинального наглазника Sony FDA-EP19. Поставляется на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой. Совместимые камеры: Sony a1 (ILCE-1), a7S III (ILCE-7SM3), a7R V (ILCE-7RM5), a7 IV (ILCE-7M4).