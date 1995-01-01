Наглазник JJC ES-EP19 (Sony FDA-EP19)

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Код товара: УТ-00064450 Артикул: ES-EP19 Код товара: УТ-00064450 Артикул: ES-EP19 Наглазник JJC ES-EP19 является прямым аналогом оригинального наглазника Sony FDA-EP19. Поставляется на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой. Совместимые камеры: Sony a1 (ILCE-1), a7S III (ILCE-7SM3), a7R V (ILCE-7RM5), a7 IV (ILCE-7M4). Товар не найден Задать вопрос Описание Наглазник JJC ES-EP19 является прямым аналогом оригинального наглазника Sony FDA-EP19. Поставляется на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой. Совместимые камеры: Sony a1 (ILCE-1),

a7S III (ILCE-7SM3),

a7R V (ILCE-7RM5),

a7 IV (ILCE-7M4). Характеристики Размеры: 46 х 29.8 х 7.9 мм

Вес: 4 г

Размеры упаковки: 120 х 85 х 8 мм

Вес с упаковкой: 6 г

Материалы: силикон, АБС пластик Видео Наш обзор

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