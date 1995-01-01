Наглазник JJC ES-EP19 (Sony FDA-EP19) (уцененный)
Код товара:УТ-00079919
Артикул:ES-EP19 (у)
Товар не найден
Описание
Наглазник JJC ES-EP19 является прямым аналогом оригинального наглазника Sony FDA-EP19. Поставляется на случай утери или повреждения наглазника, идущего в комплекте с камерой.
Совместимые камеры:
- Sony a1 (ILCE-1),
- a7S III (ILCE-7SM3),
- a7R V (ILCE-7RM5),
- a7 IV (ILCE-7M4).
Характеристики
- Размеры: 46 х 29.8 х 7.9 мм
- Вес: 4 г
- Размеры упаковки: 120 х 85 х 8 мм
- Вес с упаковкой: 6 г
- Материалы: силикон, АБС пластик