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Наглазник JJC ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)

  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
  • ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
Код товара:УТ-00067306
Артикул:ES-EP18

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Наглазник JJC ES-EP18 – аналог оригинального резинового наглазника Sony FDA-EP18 для определенных камер Sony Alpha. Продается на случай утери такого же наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя пользоваться им с большим комфортом.

Совместимые камеры:

  • a7, a7 II, a7 III
  • a7R, a7R II, a7R III, a7R IV
  • a7S, a7S II
  • a9, a9 II
  • a99 II, a58

Характеристики

  • Размеры: 46 х 25 х 8 мм
  • Вес: 3 г
  • Размеры упаковки: 120 х 85 х 8 мм
  • Вес брутто: 5 г
  • Материалы: силикон, АБС пластик