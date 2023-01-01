Наглазник JJC ES-EP18 – аналог оригинального резинового наглазника Sony FDA-EP18 для определенных камер Sony Alpha. Продается на случай утери такого же наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя пользоваться им с большим комфортом.