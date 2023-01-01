Наглазник JJC ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)
Код товара : УТ-00067306
Артикул : ES-EP18
790 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Наглазник JJC ES-EP18 – аналог оригинального резинового наглазника Sony FDA-EP18 для определенных камер Sony Alpha. Продается на случай утери такого же наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя пользоваться им с большим комфортом.
Совместимые камеры:
- a7, a7 II, a7 III
- a7R, a7R II, a7R III, a7R IV
- a7S, a7S II
- a9, a9 II
- a99 II, a58
Характеристики
- Размеры: 46 х 25 х 8 мм
- Вес: 3 г
- Размеры упаковки: 120 х 85 х 8 мм
- Вес брутто: 5 г
- Материалы: силикон, АБС пластик