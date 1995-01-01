Наглазник JJC ES-EP18 (аналог Sony FDA-EP18)

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Код товара: УТ-00067306 Артикул: ES-EP18 Код товара: УТ-00067306 Артикул: ES-EP18 Наглазник JJC ES-EP18 – аналог оригинального резинового наглазника Sony FDA-EP18 для определенных камер Sony Alpha. Продается на случай утери такого же наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя пользоваться им с большим комфортом. Товар не найден Задать вопрос Описание Наглазник JJC ES-EP18 – аналог оригинального резинового наглазника Sony FDA-EP18 для определенных камер Sony Alpha. Продается на случай утери такого же наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя пользоваться им с большим комфортом. Совместимые камеры: a7, a7 II, a7 III

a7R, a7R II, a7R III, a7R IV

a7S, a7S II

a9, a9 II

a99 II, a58 Характеристики Размеры: 46 х 25 х 8 мм

Вес: 3 г

Размеры упаковки: 120 х 85 х 8 мм

Вес брутто: 5 г

Материалы: силикон, АБС пластик Видео Наш обзор

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