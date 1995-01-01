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Наглазник JJC EN-Z50II для Nikon Z50 II

  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
  • EN-Z50II для Nikon Z50 II
Код товара:УТ-00094700
Артикул:EN-Z50II

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Наглазник для видоискателя JJC EN-Z50II специально разработан для беззеркальной камеры Nikon Z50 II, обеспечивая максимальный комфорт, защиту от засветок и удобство при длительной съёмке. Двойная воздушная подушка, удлинённая форма, премиальный силикон. Премиальный силикон и двойная воздушная подушка. Наглазник изготовлен из мягкого, износостойкого силикона высокого качества. Двухслойная конструкция с воздушной камерой обеспечивает идеальную амортизацию, плотно и мягко прилегает к лицу, а также абсолютно безопасна для пользователей в очках (не царапает линзы).

Удлинённая эргономичная форма. Эта модель примерно на 10.5 мм длиннее оригинального наглазника. Такое эргономичное решение значительно снижает вероятность касания носом ЖК-экрана камеры, что особенно важно для людей с высокой переносицей, позволяя фокусироваться на кадре без дискомфорта и следов на дисплее.

Блокировка паразитного света и защита. Конструкция наглазника эффективно отсекает боковую засветку и внутреннюю подсветку камеры, обеспечивая кристально чистое и контрастное изображение в видоискателе. Кроме того, он создаёт надёжный барьер для пыли и влаги, защищая видоискатель от случайных ударов и микроцарапин. Полная совместимость с электроникой. Форма и размеры наглазника тщательно выверены: он не блокирует датчик приближения глаза (eye sensor) и не мешает нормальной работе сенсорного ЖК-экрана камеры.

Преимущества наглазника JJC EN-Z50II:

  • Специально разрабоан для Nikon Z50 II с идеальной геометрией посадки
  • Двухслойная воздушная подушка для максимального комфорта и амортизации
  • Удлиненная на 10.5 мм форма, нос не касается ЖК-экрана, нет следов и дискомфорта
  • Безопасен для пользователей в очках, мягкий силикон не царапает линзы
  • Эффективная блокировка паразитного света и внутренней подсветки
  • Защита видоискателя от пыли, влаги, ударов и царапин
  • Не блокирует датчик приближения глаза и работу сенсорного экрана
  • Эргономичный дизайн снижает усталость глаз при длительной съёмке

Комплектация:

  • Наглазник для видоискателя JJC EN-Z50II x 1
  • Отвертка x 1
  • Треугольные пластиковые лопатки (инструмент для снятия) x 2