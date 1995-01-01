Наглазник для видоискателя JJC EN-Z50II специально разработан для беззеркальной камеры Nikon Z50 II, обеспечивая максимальный комфорт, защиту от засветок и удобство при длительной съёмке. Двойная воздушная подушка, удлинённая форма, премиальный силикон. Премиальный силикон и двойная воздушная подушка. Наглазник изготовлен из мягкого, износостойкого силикона высокого качества. Двухслойная конструкция с воздушной камерой обеспечивает идеальную амортизацию, плотно и мягко прилегает к лицу, а также абсолютно безопасна для пользователей в очках (не царапает линзы).

Удлинённая эргономичная форма. Эта модель примерно на 10.5 мм длиннее оригинального наглазника. Такое эргономичное решение значительно снижает вероятность касания носом ЖК-экрана камеры, что особенно важно для людей с высокой переносицей, позволяя фокусироваться на кадре без дискомфорта и следов на дисплее.

Блокировка паразитного света и защита. Конструкция наглазника эффективно отсекает боковую засветку и внутреннюю подсветку камеры, обеспечивая кристально чистое и контрастное изображение в видоискателе. Кроме того, он создаёт надёжный барьер для пыли и влаги, защищая видоискатель от случайных ударов и микроцарапин. Полная совместимость с электроникой. Форма и размеры наглазника тщательно выверены: он не блокирует датчик приближения глаза (eye sensor) и не мешает нормальной работе сенсорного ЖК-экрана камеры.

Преимущества наглазника JJC EN-Z50II:

Специально разрабоан для Nikon Z50 II с идеальной геометрией посадки

Двухслойная воздушная подушка для максимального комфорта и амортизации

Удлиненная на 10.5 мм форма, нос не касается ЖК-экрана, нет следов и дискомфорта

Безопасен для пользователей в очках, мягкий силикон не царапает линзы

Эффективная блокировка паразитного света и внутренней подсветки

Защита видоискателя от пыли, влаги, ударов и царапин

Не блокирует датчик приближения глаза и работу сенсорного экрана

Эргономичный дизайн снижает усталость глаз при длительной съёмке

Комплектация: