Наглазник JJC EN-Z50II для Nikon Z50 II
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Описание
Наглазник для видоискателя JJC EN-Z50II специально разработан для беззеркальной камеры Nikon Z50 II, обеспечивая максимальный комфорт, защиту от засветок и удобство при длительной съёмке. Двойная воздушная подушка, удлинённая форма, премиальный силикон. Премиальный силикон и двойная воздушная подушка. Наглазник изготовлен из мягкого, износостойкого силикона высокого качества. Двухслойная конструкция с воздушной камерой обеспечивает идеальную амортизацию, плотно и мягко прилегает к лицу, а также абсолютно безопасна для пользователей в очках (не царапает линзы).
Удлинённая эргономичная форма. Эта модель примерно на 10.5 мм длиннее оригинального наглазника. Такое эргономичное решение значительно снижает вероятность касания носом ЖК-экрана камеры, что особенно важно для людей с высокой переносицей, позволяя фокусироваться на кадре без дискомфорта и следов на дисплее.
Блокировка паразитного света и защита. Конструкция наглазника эффективно отсекает боковую засветку и внутреннюю подсветку камеры, обеспечивая кристально чистое и контрастное изображение в видоискателе. Кроме того, он создаёт надёжный барьер для пыли и влаги, защищая видоискатель от случайных ударов и микроцарапин. Полная совместимость с электроникой. Форма и размеры наглазника тщательно выверены: он не блокирует датчик приближения глаза (eye sensor) и не мешает нормальной работе сенсорного ЖК-экрана камеры.
Преимущества наглазника JJC EN-Z50II:
- Специально разрабоан для Nikon Z50 II с идеальной геометрией посадки
- Двухслойная воздушная подушка для максимального комфорта и амортизации
- Удлиненная на 10.5 мм форма, нос не касается ЖК-экрана, нет следов и дискомфорта
- Безопасен для пользователей в очках, мягкий силикон не царапает линзы
- Эффективная блокировка паразитного света и внутренней подсветки
- Защита видоискателя от пыли, влаги, ударов и царапин
- Не блокирует датчик приближения глаза и работу сенсорного экрана
- Эргономичный дизайн снижает усталость глаз при длительной съёмке
Комплектация:
- Наглазник для видоискателя JJC EN-Z50II x 1
- Отвертка x 1
- Треугольные пластиковые лопатки (инструмент для снятия) x 2