Наглазник JJC EN-DK28 – аналог оригинального наглазника Nikon DK-28 для зеркального фотоаппарата Nikon D7500. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения.