Наглазник JJC EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
Код товара : УТ-00067305
Артикул : EN-DK28
690 ₽
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Описание
Наглазник JJC EN-DK28 – аналог оригинального наглазника Nikon DK-28 для зеркального фотоаппарата Nikon D7500. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения.
- Размеры: 43 х 22 х 6 мм
- Вес: 3 г
- Размеры упаковки: 120 х 85 х 6 мм
- Вес брутто: 5 г
- Материалы: силикон, АБС пластик