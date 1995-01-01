Наглазник JJC EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
Код товара:УТ-00067305
Артикул:EN-DK28
Товар не найден
Характеристики
Область примененияВизирование
Тип аксессуараНаглазник
Описание
Наглазник JJC EN-DK28 – аналог оригинального наглазника Nikon DK-28 для зеркального фотоаппарата Nikon D7500. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения.
- Размеры: 43 х 22 х 6 мм
- Вес: 3 г
- Размеры упаковки: 120 х 85 х 6 мм
- Вес брутто: 5 г
- Материалы: силикон, АБС пластик
Совместимость: только Nikon D7500.