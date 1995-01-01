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Наглазник JJC EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)

  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
  • EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)
Код товара:УТ-00067305
Артикул:EN-DK28

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Наглазник JJC EN-DK28 – аналог оригинального наглазника Nikon DK-28 для зеркального фотоаппарата Nikon D7500. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения.

  • Размеры: 43 х 22 х 6 мм
  • Вес: 3 г
  • Размеры упаковки: 120 х 85 х 6 мм
  • Вес брутто: 5 г
  • Материалы: силикон, АБС пластик

Совместимость: только Nikon D7500.