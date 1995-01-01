Наглазник JJC EN-DK28 (аналог Nikon DK-28)

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Код товара: УТ-00067305 Артикул: EN-DK28 Код товара: УТ-00067305 Артикул: EN-DK28 Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Описание Наглазник JJC EN-DK28 – аналог оригинального наглазника Nikon DK-28 для зеркального фотоаппарата Nikon D7500. Предназначается на случай утери оригинального наглазника, идущего в комплекте с камерой. Наглазник сводит к минимуму проникновение бокового света при использовании видоискателя, что повышает контрастность изображения и удобство наблюдения. Размеры: 43 х 22 х 6 мм

Вес: 3 г

Размеры упаковки: 120 х 85 х 6 мм

Вес брутто: 5 г

Материалы: силикон, АБС пластик Совместимость: только Nikon D7500. Видео Наш обзор

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