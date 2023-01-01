Наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19)
Код товара : УТ-00067303
Артикул : EN-5K
790 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Резиновый наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19) сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Совместим с камерами Nikon, использующими наглазники круглой формы.
Совместимые камеры:
- Nikon F4, F5, F6
- Nikon D1, D2 (все версии), D3, D3S, D3X, D4, D4S, D5, D6
- Nikon D800, D810, D850, Df
- Nikon D500, D700