Наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19)
Код товара:УТ-00067303
Артикул:EN-5K
Товар не найден
Характеристики
Область примененияВизирование
Тип аксессуараНаглазник
Описание
Резиновый наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19) сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Совместим с камерами Nikon, использующими наглазники круглой формы.
Совместимые камеры:
- Nikon F4, F5, F6
- Nikon D1, D2 (все версии), D3, D3S, D3X, D4, D4S, D5, D6
- Nikon D800, D810, D850, Df
- Nikon D500, D700