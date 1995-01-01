Наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19)

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Код товара: УТ-00067303 Артикул: EN-5K Код товара: УТ-00067303 Артикул: EN-5K Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Описание Резиновый наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19) сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Совместим с камерами Nikon, использующими наглазники круглой формы. Совместимые камеры: Nikon F4, F5, F6

Nikon D1, D2 (все версии), D3, D3S, D3X, D4, D4S, D5, D6

Nikon D800, D810, D850, Df

Nikon D500, D700 Видео Наш обзор

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