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Наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19)

  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
  • EN-5K (аналог Nikon DK-19)
Код товара:УТ-00067303
Артикул:EN-5K

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Резиновый наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19) сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Совместим с камерами Nikon, использующими наглазники круглой формы.

Совместимые камеры:

  • Nikon F4, F5, F6
  • Nikon D1, D2 (все версии), D3, D3S, D3X, D4, D4S, D5, D6
  • Nikon D800, D810, D850, Df
  • Nikon D500, D700