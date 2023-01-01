Резиновый наглазник JJC EN-5K (аналог Nikon DK-19) сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования. Этот наглазник в особенности удобен для фотографов, носящих очки. Совместим с камерами Nikon, использующими наглазники круглой формы.