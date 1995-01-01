Наглазник JJC EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
Код товара:УТ-00067308
Артикул:EF-XTL
Товар не найден
Характеристики
Область примененияВизирование
Тип аксессуараНаглазник
Описание
Силиконовый наглазник охватывающей формы JJC EF-XTL – аналог Fujifilm EC-XT L. Сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования видоискателя. Мягкий материал обеспечивает фотографу максимум удобства, вне зависимости от того, носит он очки или нет. Крупнее, чем стандартный наглазник, который поставляется в комплекте с камерой.
Совместимость: FUJIFILM GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1