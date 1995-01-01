Наглазник JJC EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)

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Код товара: УТ-00067308 Артикул: EF-XTL Код товара: УТ-00067308 Артикул: EF-XTL Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Визирование Тип аксессуара Наглазник Описание Силиконовый наглазник охватывающей формы JJC EF-XTL – аналог Fujifilm EC-XT L. Сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования видоискателя. Мягкий материал обеспечивает фотографу максимум удобства, вне зависимости от того, носит он очки или нет. Крупнее, чем стандартный наглазник, который поставляется в комплекте с камерой. Совместимость: FUJIFILM GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1 Видео Наш обзор

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