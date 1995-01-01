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Наглазник JJC EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)

  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
  • EF-XTL (аналог Fujifilm EC-XT L)
Код товара:УТ-00067308
Артикул:EF-XTL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Силиконовый наглазник охватывающей формы JJC EF-XTLаналог Fujifilm EC-XT L. Сводит к минимуму проникновение бокового света, что повышает контрастность изображения и удобство использования видоискателя. Мягкий материал обеспечивает фотографу максимум удобства, вне зависимости от того, носит он очки или нет. Крупнее, чем стандартный наглазник, который поставляется в комплекте с камерой.

Совместимость: FUJIFILM GFX100 / GFX100S / GFX50S II / GFX 50S / X-H2S / X-H2 / X-H1 / X-T5 / X-T4 / X-T3 / X-T2 / X-T1