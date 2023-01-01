Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Sony. Соединяется с камерой по Bluetooth, может использоваться на расстоянии до 10 м. Поддерживает несколько режимов работы: моментальное срабатывание затвора, запуск или остановка видеозаписи, активация автофокуса, ручная фокусировка, активация кнопок AF-ON и C1, трансфокация (только для объективов с моторизированным приводом зума, Power Zoom). Работает от 1 батарейки CR2032 (входит в комплект). Переключатель Lock позволяет заблокировать все кнопки пульта во избежание случайных срабатываний.