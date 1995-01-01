Беспроводной пульт ДУ JJC BTR-S1 (аналог Sony RMT-P1BT)
Код товара:УТ-00067266
Артикул:BTR-S1
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Описание
Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Sony. Соединяется с камерой по Bluetooth, может использоваться на расстоянии до 10 м. Поддерживает несколько режимов работы: моментальное срабатывание затвора, запуск или остановка видеозаписи, активация автофокуса, ручная фокусировка, активация кнопок AF-ON и C1, трансфокация (только для объективов с моторизированным приводом зума, Power Zoom). Работает от 1 батарейки CR2032 (в комплект не входит). Переключатель Lock позволяет заблокировать все кнопки пульта во избежание случайных срабатываний.
Широкая проушина позволяет закрепить пульт на ремешке или брелоке.
Характеристики
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц
- Дальность действия: до 10 м
- Питание: литиевая батарейка CR2032 (в комплект не входит)
- Размеры: 110 х 31.6 х 12.7 мм
- Вес: 18 г
- Размеры упаковки: 155 х 65 х 15 мм
- Вес брутто: 40 г
- Материалы: АБС пластик
Совместимые камеры:
- Sony a6100, a6400, a6600, a6700
- Sony a7 III, a7 IV, a7C, a7R III, a7R IV, a7R V, a7S III, a9, a9 II, a1
- Sony ZV-1, ZV-1M2, ZV-1F, ZV-E1, ZV-E10
- Sony FX30, FX30
- Sony RX100 VII
- Sony RX0 II