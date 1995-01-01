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Беспроводной пульт ДУ JJC BTR-N1 для камер Nikon, аналог ML-L7

  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
  • BTR-N1 для камер Nikon (аналог ML-L7)
Код товара:УТ-00067268
Артикул:BTR-N1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Nikon. Соединяется с камерой по Bluetooth Low Energy, может использоваться на расстоянии до 10 м. Среди поддерживаемых функций: спуск затвора, начало и завершение видеозаписи, зум (только с объективами, имеющими моторизованный привод трансфокатора), активация автофокуса, ручная фокусировка, изменение выбранных настроек (привязываются к кнопкам Fn1 и Fn2). Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели камеры, уточняйте информацию в инструкции к фотоаппарату. Работает от 1 батарейки CR2032 (в комплект не входит).

Широкая проушина позволяет закрепить пульт на ремешке или брелоке.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z fc, Z30, Z50
  • Nikon Z5, Z6 II, Z7 II
  • Coolpix A1000, B600, P950, P1000

Характеристики

  • Частотный диапазон: 2.4 ГГц
  • Дальность действия: до 10 м
  • Питание: литиевая батарейка CR2032 (в комплект не входит)
  • Размеры: 110 х 31.6 х 12.7 мм
  • Вес: 20 г
  • Размеры упаковки: 155 х 65 х 15 мм
  • Вес брутто: 51.4 г
  • Материалы: АБС пластик