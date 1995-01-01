Беспроводной пульт ДУ JJC BTR-N1 для камер Nikon, аналог ML-L7
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Характеристики
Описание
Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Nikon. Соединяется с камерой по Bluetooth Low Energy, может использоваться на расстоянии до 10 м. Среди поддерживаемых функций: спуск затвора, начало и завершение видеозаписи, зум (только с объективами, имеющими моторизованный привод трансфокатора), активация автофокуса, ручная фокусировка, изменение выбранных настроек (привязываются к кнопкам Fn1 и Fn2). Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели камеры, уточняйте информацию в инструкции к фотоаппарату. Работает от 1 батарейки CR2032 (в комплект не входит).
Широкая проушина позволяет закрепить пульт на ремешке или брелоке.
Совместимые камеры:
- Nikon Z fc, Z30, Z50
- Nikon Z5, Z6 II, Z7 II
- Coolpix A1000, B600, P950, P1000
Характеристики
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц
- Дальность действия: до 10 м
- Питание: литиевая батарейка CR2032 (в комплект не входит)
- Размеры: 110 х 31.6 х 12.7 мм
- Вес: 20 г
- Размеры упаковки: 155 х 65 х 15 мм
- Вес брутто: 51.4 г
- Материалы: АБС пластик