Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Nikon. Соединяется с камерой по Bluetooth Low Energy, может использоваться на расстоянии до 10 м. Среди поддерживаемых функций: спуск затвора, начало и завершение видеозаписи, зум (только с объективами, имеющими моторизованный привод трансфокатора), активация автофокуса, ручная фокусировка, изменение выбранных настроек (привязываются к кнопкам Fn1 и Fn2). Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели камеры, уточняйте информацию в инструкции к фотоаппарату. Работает от 1 батарейки CR2032 (входит в комплект).