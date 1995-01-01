Пульт ДУ JJC BTR-F1, беспроводной
Код товара : УТ-00073966
Артикул : BTR-F1
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Благодаря рабочей дистанции в 10 метров, пульт позволяет спускать затвор камеры, даже не прикасаясь к ней. Больше никаких смазанных снимков, вызванных дрожанием камеры. Благодаря отсутствию кабеля, заглушки разъёмов камеры остаются закрытыми, что обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным воздействиям. Кроме того, с помощью пульта дистанционного управления можно легко запускать и останавливать видеозапись. Наслаждайтесь удобством съёмки плавных видеороликов, не прерывая процесса и не доставая камеру.
Пульт дистанционного управления также позволяет управлять функцией зума с совместимыми объективами, не прибегая к касанию к объективу для настройки. Легко приближайте или удаляйте изображение, чтобы сделать идеальный кадр, расширяя свои творческие возможности. Пульт работает от батарейки CR2032 (входит в комплект) с низким энергопотреблением, что продлевает срок службы.
Изготовленный из высококачественного и экологически чистого ABS-пластика, пульт JJC BTR-F1 рассчитан на долгий срок службы. Компактный и легкий дизайн делает его удобным для переноски, он легко помещается в карман или вешается на кольцо для ключей. Пульт JJC BTR-F1 полностью заменяет пульт мини штатива Fujifilm TG-BT1.
Примечания:
- Пульт дистанционного управления также поддерживает режим BULB. Установите камеру в ручной режим и настройте выдержку на BULB. Затем нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора на пульте чтобы заблокировать затвор для съемки в режиме BULB, и отпустите её для завершения съемки.
- Если кнопка спуска затвора фотокамеры может управлять записью видео, вы можете нажать кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления, для аналогичного управления записью видео.
- Скорость зумирования зависит от камеры и объектива. Функция приводного зума в настоящее время работает с объективами Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (необходимо обновить прошивку до версии 1.10) и Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR
Преимущества:
- Работает с камерами Fujifilm оснащенных bluetooth
- Полностью заменяет пульт мини штатива Fujifilm TG-BT1
- Рабочее расстояние 10 метров в любом направлении
- Обеспечивает съёмку неподвижного изображения, старт/остановка записи видео, BULB и зумирования
- Компактный и лёгкий беспроводной пульт дистанционного управления
- Поддерживаются фотокамеры Fujifilm:
- X-S10, X-S20, X-H2, X-H2S, X-T3, X-T4, X-T5, X-T30, X-T30 II
Технические характеристики:
- Дистанция работы: 10 метров в любом направлении
- Размеры: 91.5 x 30.8 x 12.7 мм
- Вес: 17.9 г
- Элемент питания: CR2032 (входит в комплект поставки)
Важно:
На камерах Fujifilm X-H2S, X-H2, X-T5, X-T4, X-T3, X-T30 II, X-T30 и X-S10 должна быть обновлена прошивка