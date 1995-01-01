Описание

Благодаря рабочей дистанции в 10 метров, пульт позволяет спускать затвор камеры, даже не прикасаясь к ней. Больше никаких смазанных снимков, вызванных дрожанием камеры. Благодаря отсутствию кабеля, заглушки разъёмов камеры остаются закрытыми, что обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным воздействиям. Кроме того, с помощью пульта дистанционного управления можно легко запускать и останавливать видеозапись. Наслаждайтесь удобством съёмки плавных видеороликов, не прерывая процесса и не доставая камеру.

Пульт дистанционного управления также позволяет управлять функцией зума с совместимыми объективами, не прибегая к касанию к объективу для настройки. Легко приближайте или удаляйте изображение, чтобы сделать идеальный кадр, расширяя свои творческие возможности. Пульт работает от батарейки CR2032 (входит в комплект) с низким энергопотреблением, что продлевает срок службы.

Изготовленный из высококачественного и экологически чистого ABS-пластика, пульт JJC BTR-F1 рассчитан на долгий срок службы. Компактный и легкий дизайн делает его удобным для переноски, он легко помещается в карман или вешается на кольцо для ключей. Пульт JJC BTR-F1 полностью заменяет пульт мини штатива Fujifilm TG-BT1.

Примечания:

Пульт дистанционного управления также поддерживает режим BULB. Установите камеру в ручной режим и настройте выдержку на BULB. Затем нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора на пульте чтобы заблокировать затвор для съемки в режиме BULB, и отпустите её для завершения съемки. Если кнопка спуска затвора фотокамеры может управлять записью видео, вы можете нажать кнопку спуска затвора на пульте дистанционного управления, для аналогичного управления записью видео. Скорость зумирования зависит от камеры и объектива. Функция приводного зума в настоящее время работает с объективами Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ (необходимо обновить прошивку до версии 1.10) и Fujifilm XF 18-120mm f/4 LM PZ WR

Преимущества:

Работает с камерами Fujifilm оснащенных bluetooth

Полностью заменяет пульт мини штатива Fujifilm TG-BT1

Рабочее расстояние 10 метров в любом направлении

Обеспечивает съёмку неподвижного изображения, старт/остановка записи видео, BULB и зумирования

Компактный и лёгкий беспроводной пульт дистанционного управления

Поддерживаются фотокамеры Fujifilm:

X-S10, X-S20, X-H2, X-H2S, X-T3, X-T4, X-T5, X-T30, X-T30 II

Технические характеристики:

Дистанция работы: 10 метров в любом направлении

Размеры: 91.5 x 30.8 x 12.7 мм

Вес: 17.9 г

Элемент питания: CR2032 (входит в комплект поставки)

Важно:

На камерах Fujifilm X-H2S, X-H2, X-T5, X-T4, X-T3, X-T30 II, X-T30 и X-S10 должна быть обновлена прошивка