Беспроводной пульт ДУ JJC BTR-C1 для камер Canon (аналог BR-E1)
Код товара : УТ-00067262
Артикул : BTR-C1
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Canon. Соединяется с камерой по Bluetooth, может использоваться на расстоянии до 10 м. Поддерживает несколько режимов работы: моментальное срабатывание затвора, срабатывание с отсрочкой 2 с, запуск или остановка видеозаписи, активация автофокуса, трансфокация (только для объективов с моторизированным приводом зума, Power Zoom). Работает от 1 батарейки CR2032 (входит в комплект).
Широкая проушина позволяет закрепить пульт на ремешке или брелоке.
Совместимость:
- Canon EOS 800D, 850D, 200D, 250D, 77D, 90D
- Canon EOS 6D Mark II
- Canon EOS R, Ra, RP, R8, R6, R6 Mark II, R5, R5C, R3
- Canon EOS R7, R10, R50
- Canon EOS M50, M50 Mark II
- Canon PowerShot G7 X Mark III, G5 X Mark II, SX70 HS, V10
Характеристики
- Частотный диапазон: 2.4 ГГц
- Дальность действия: до 10 м
- Питание: литиевая батарейка CR2032 (в комплекте)
- Размеры: 91.5 х 30.8 х 12.7 мм
- Вес: 14 г
- Размеры упаковки: 155 х 65 х 15 мм
- Вес брутто: 35 г
- Материалы: АБС пластик