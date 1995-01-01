Компактный пульт дистанционного управления для определенных камер Canon. Соединяется с камерой по Bluetooth, может использоваться на расстоянии до 10 м. Поддерживает несколько режимов работы: моментальное срабатывание затвора, срабатывание с отсрочкой 2 с, запуск или остановка видеозаписи, активация автофокуса, трансфокация (только для объективов с моторизированным приводом зума, Power Zoom). Работает от 1 батарейки CR2032 (входит в комплект).