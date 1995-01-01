Кейс для батарей JJC BC-36X18650: 6 аккумуляторов типа 18650
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Характеристики
Описание
✅ Ключевые преимущества:
• Изготовлен из высококачественного поликарбоната, отличающегося повышенной прочностью и износостойкостью, что делает его идеальным спутником в походах и поездках.
• Изделие вмещает шесть аккумуляторов формата 18650, позволяя хранить достаточный запас элементов питания для замены при разряде фонаря.
• Конструкция кейса обеспечивает надёжную защиту от короткого замыкания, а также помогает поддерживать порядок и предотвращает потерю аккумуляторов.
• Дополнительно корпус предохраняет содержимое от воздействия пыли, влаги, ударных нагрузок и водяных брызг.
• Мягкий поролоновый наполнитель внутри эффективно амортизирует удары, минимизируя риск повреждения элементов питания.
• Надёжная эргономичная система фиксации с замком гарантирует удобное и быстрое открывание/закрывание.
• Полупрозрачный корпус с ярко-синим уплотнительным кольцом придаёт изделию современный привлекательный вид.
📋 Ключевые преимущества: вместимость 6 аккумуляторов 18650; защита от короткого замыкания и потери; прочный корпус из качественного ПК-материала; амортизирующая внутренняя прокладка; комплексная защита от внешних факторов; удобная система запирания.
📦 Модель: BC-36X18650.