✅ Ключевые преимущества:

• Изготовлен из высококачественного поликарбоната, отличающегося повышенной прочностью и износостойкостью, что делает его идеальным спутником в походах и поездках.

• Изделие вмещает шесть аккумуляторов формата 18650, позволяя хранить достаточный запас элементов питания для замены при разряде фонаря.

• Конструкция кейса обеспечивает надёжную защиту от короткого замыкания, а также помогает поддерживать порядок и предотвращает потерю аккумуляторов.

• Дополнительно корпус предохраняет содержимое от воздействия пыли, влаги, ударных нагрузок и водяных брызг.

• Мягкий поролоновый наполнитель внутри эффективно амортизирует удары, минимизируя риск повреждения элементов питания.

• Надёжная эргономичная система фиксации с замком гарантирует удобное и быстрое открывание/закрывание.

• Полупрозрачный корпус с ярко-синим уплотнительным кольцом придаёт изделию современный привлекательный вид.

📋 Ключевые преимущества: вместимость 6 аккумуляторов 18650; защита от короткого замыкания и потери; прочный корпус из качественного ПК-материала; амортизирующая внутренняя прокладка; комплексная защита от внешних факторов; удобная система запирания.

📦 Модель: BC-36X18650.