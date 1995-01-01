Крышки H&Y RevoRing Front and Back Cap обеспечивают надежную двустороннюю защиту фильтров серии RevoRing от грязи и механических повреждений (царапин, сколов). Передняя крышка крепится магнитом для быстроты и удобства, задняя завинчивается по резьбе. Мягкая бархатная подкладка предотвращает появление царапин на поверхности фильтра. Корпус из алюминиевого сплава – легкий и очень прочный.

Крышки совместимы со следующими светофильтрами:

RevoRing MKII VND+CPL Filter,

RevoRing Variable ND3-1000 Filter,

RevoRing Mist Black Filter,

RevoRing Mist White Filter,

RevoRing MRC CPL Filter

Выбор размера: для фильтров RevoRing MKII диаметр крышки должен равняться максимальному диаметру резьбы фильтра, то есть, к примеру, для фильтра 67-82 мм нужна крышка на 82 мм (LC-82). За исключением фильтра 46-62 мм, для которого нужна крышка 67 мм.

Для фильтров RevoRing первого поколения ситуация следующая: для фильтра 37-49 мм нужна крышка 52 мм, для фильтра 46-62 мм – крышка 67 мм, для фильтра 52-72 мм – крышка 77 мм, для фильтра 67-82 мм – 82 мм и, наконец, для фильтра 82-95 мм – 95 мм.