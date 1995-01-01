Lark M2S продолжает движение в сторону максимального уменьшения размеров и веса беспроводных микрофонов, которое было начато моделью M2. Новое поколение стало еще компактнее и легче. Интересная находка: микрофоны выполнены в виде клипсы, капсюль и основной корпус с электроникой соединяет между собой титановый зажим, который позволяет с легкостью закрепить передатчик на одежде. При этом диаметр передней части составляет всего 6.3 мм, а более крупная часть корпуса прячется под одеждой. Отсутствие логотипов на передней части делает Lark M2S практически невидимым на темной одежде, а благодаря малому весу (всего 7 г) микрофон едва ощущается на теле.

Миниатюризация не ухудшила другие качества системы: в частности, микрофоны Lark M2S обладают выдающейся дальностью действия – до 300 метров (в условиях открытой местности, без помех), а специальная конструкция микросхем защищает от радиопомех, что особенно актуально при использовании в многолюдных местах.

Качество записи достаточно высоко: соотношение сигнал / шум составляет 70 дБ, дискретизация 24 бита 48 кГц. Предусмотрена 2-ступечатое цифровое шумоподавление ENC, которое активируется одним нажатием, в комплекте также идет ворсовая защита от ветра, которую мы рекомендуем всегда использовать при записи на улице.

Данную систему также можно похвалить за универсальную совместимость: в стандартную комплектацию Combo входит приемник для камер и компактный USB-C ресивер для мобильных телефонов / планшетов / компьютеров с соответствующим входом. А также кабель USB-C / Lightning, с помощью которого первый ресивер можно подключить к телефонам Apple iPhone 14 и более ранним. Если такой вариант соединения (по проводу) кажется вам неудобным, в комплектацию Ultimate входит ресивер с коннектором Lightning. А если вы хотите сэкономить, то выпускаются комплекты M2S Mini и M2S Mini with USB-C plug. Компактные ресиверы, устанавливающиеся напрямую в телефон, поддерживают функцию сквозной зарядки устройства, для этого сбоку у них расположен USB-C порт. Обратите внимание: приемник для камеры может работать в 2 режимах, моно и стерео, а приемники для мобильных устройств автоматически сводят обе звуковых дорожки в моно. Важно, что ресивер для мобильных устройств не требуется отсоединять от телефона для прослушивания записанного видео, он не выключает динамик телефона.

Интересный момент: ресивер для камер можно одновременно подключить и к фото-/видеокамере через кабель со штекерами 3.5мм, и к телефону – через USB-C выход. Это может пригодиться, к примеру, если с телефона вы ведете трансляцию онлайн, а на камеру записываете материал для последующего монтажа, или для того, чтобы одновременно записывать крупный и общий план сцены.

Подключение радиосистемы к мобильному приложению LarkSound позволяет комфортно управлять всеми настройками, а также осуществлять мониторинг уровня звука на большом экране вашего телефона. Через это же приложение можно проверить версию прошивки системы и обновить ее на лету.

Питание: все элементы системы работают до 9 часов на одном заряде аккумулятора (при выключенной функции подавления шума). Заряжаются в аккумуляторном кейсе, который обеспечивает 2-2.5 полные перезарядки, чего хватит с запасом. Сам кейс заряжается через USB-C порт. Приемник для камеры можно отдельно зарядить через USB-C разъем на корпусе.

Микрофоны Hollyland Lark M2S отлично подойдут для повседневного использования: записи видеоблогов, интервью, онлайн-обучения и так далее. Все эти области требуют качественного звука, а данная система позволяет достичь его с минимальными усилиями. Микрофоны исключительно малозаметны – как будто вы используете классические «петлички», но без сложностей с проводами. Ключевым отличием от более дорогих микрофонных систем является отсутствие внутренней записи в передатчик (позволяет восстановить аудиодорожку при появлении сильных электромагнитных помех) и отсутствие 32-битной записи («с плавающей точкой») для глубокой обработки звука.

Характеристики