Беспроводная цифровая микрофонная система, состоящая из двух радиомикрофонов и приемника. Благодаря цифровой передаче сигнала связь защищена от включения радиопомех, задержка при передаче составляет всего 20 мс: никаких проблем с синхронизацией звука. Дальность действия составляет 200 м (в условиях прямой линии видимости между микрофоном и приемником). Микрофоны очень компактные, не привлекают лишнего внимания во время записи. Всенаправленный капсюль позволяет не переживать за положение микрофона при установке на одежду.

Система может работать как в стерео, так и в моно режиме: выберите стерео для раздельной записи каждого канала, что обеспечит более широкие возможности по обработке звука при редактировании материала. Или выберите автоматическое слияние в моно, если вы вещаете в прямом эфире или не хотите заниматься глубокой обработкой звука.

Громкость звука регулируется: высокая / средняя / низкая. Дискретизация 16 бит 48 кГц при частотной характеристике 20 Гц - 20 кГц обеспечивает высокое качество и точность передачи всех полутонов. При записи в условиях шумного окружения можно включить активное шумоподавление (ANC). Приемник соединяется с камерой, компьютером или смартфоном с помощью кабелей 3.5 мм TRS и TRRS, отдельно можно приобрести кабели с коннекторами USB-C и Lightning. Система работает в открытом для всех диапазоне 2.4 ГГц и не требует дополнительных разрешений для использования.

Микрофоны и приемник работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которых хватает приблизительно на 8 часов работы. Версия Lark M1 Duo идет в комплекте с зарядным кейсом, что очень удобно для одновременной зарядки всего комплекта. Зарядка осуществляется с помощью USB-C кабеля от любого зарядного устройства с USB интерфейсом. Также в комплекте идет тканевый чехол, в который кроме микрофонов можно положить и кабели, и ветрозащиты.