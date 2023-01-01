Беспроводная система Hollyland Lark M1 Duo, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
Код товара : УТ-00062575
Артикул : LarkM1DUO
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Беспроводная система
Тип передачи
цифровая
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
100
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
16 бит 48 кГц
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Крепление антенны
Встроенная
Описание
Беспроводная цифровая микрофонная система, состоящая из двух радиомикрофонов и приемника. Благодаря цифровой передаче сигнала связь защищена от включения радиопомех, задержка при передаче составляет всего 20 мс: никаких проблем с синхронизацией звука. Дальность действия составляет 200 м (в условиях прямой линии видимости между микрофоном и приемником). Микрофоны очень компактные, не привлекают лишнего внимания во время записи. Всенаправленный капсюль позволяет не переживать за положение микрофона при установке на одежду.
Система может работать как в стерео, так и в моно режиме: выберите стерео для раздельной записи каждого канала, что обеспечит более широкие возможности по обработке звука при редактировании материала. Или выберите автоматическое слияние в моно, если вы вещаете в прямом эфире или не хотите заниматься глубокой обработкой звука.
Громкость звука регулируется: высокая / средняя / низкая. Дискретизация 16 бит 48 кГц при частотной характеристике 20 Гц - 20 кГц обеспечивает высокое качество и точность передачи всех полутонов. При записи в условиях шумного окружения можно включить активное шумоподавление (ANC). Приемник соединяется с камерой, компьютером или смартфоном с помощью кабелей 3.5 мм TRS и TRRS, отдельно можно приобрести кабели с коннекторами USB-C и Lightning. Система работает в открытом для всех диапазоне 2.4 ГГц и не требует дополнительных разрешений для использования.
Микрофоны и приемник работают от встроенных литий-ионных аккумуляторов, которых хватает приблизительно на 8 часов работы. Версия Lark M1 Duo идет в комплекте с зарядным кейсом, что очень удобно для одновременной зарядки всего комплекта. Зарядка осуществляется с помощью USB-C кабеля от любого зарядного устройства с USB интерфейсом. Также в комплекте идет тканевый чехол, в который кроме микрофонов можно положить и кабели, и ветрозащиты.