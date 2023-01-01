Беспроводная система Hollyland Lark 150 Solo, TX+RX, цифровая, 2.4 ГГц
Код товара : УТ-00050339
Артикул : Lark150SOLO_BK
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Беспроводная система
Дальность действия (без помех), м
100
Максимальная задержка
5 мс.
Рабочая частота
2.4 ГГц
Передатчик
Крепление антенны
Встроенная
Выходная мощность
10 дБм (макс.)
Вес
20.5 г
Вес
51 г
Питание
от приемника
Время работы
около 4 часов
Время работы
около 7.5 часов
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Максимум звукового давления (SPL), дБ
100
Питание
от приемника
Тип микрофона
Петличный
Вес
20.5 г
Вес
51 г
Направленность
Всенаправленная
Регулировка уровня звука
21 уровень
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
20.5 г
Вес
51 г
Крепление антенны
Встроенная
Питание
от приемника
Выходы
Mini jack (3,5 мм)
Время работы
около 4 часов
Время работы
около 7.5 часов
Описание
Первая цифровая беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц в линейке передатчиков Hollyland, обеспечивающая сверхмалую задержку и стабильную передачу звука на дистанции до 100 м. Компания Hollyland, более известная своими системами беспроводной передачи видео, теперь также предлагает и беспроводную передачу звука.
Компактный передатчик со встроенным высокочувствительным всенаправленным микрофоном спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко прикрепить к воротнику или отвороту пиджака. Для более незаметного использования передатчик можно закрепить на поясе, подключив прилагаемый петличный микрофон. Приемник также очень компактен, его можно установить прямо в башмак на камере (холодный или горячий), две крупных ручки позволяют легко регулировать уровень звука (21 ступень), а также полностью выключать микрофон (Mute).
Приемник и передатчик заряжаются и сопрягаются друг с другом в специальном кейсе. Собственного аккумулятора передатчику хватает приблизительно на 4 часа работы (работа передатчика с внешним питанием по USB не предусмотрена), приемника – приблизительно на 7.5 часов. Полная зарядка в кейсе занимает 45 минут для передатчика и 65 минут для приемника.
Дистанция съемки составляет до 100 метров при наличии прямой линии видимости между приемником и передатчиком, а также при отсутствии помех в диапазоне 2.4 ГГц. Если передатчик перекрыт (например, располагается за спиной), эффективная дистанция составляет около 20 метров.
Система имеет 3 режима работы: моно, стерео (при подключении второго передатчика) и моно с безопасным каналом. Безопасный канал – это запись комбинированного моно сигнала с пониженным уровнем звука (-6 дБ), что позволяет избежать дисторсии при слишком высоком уровне звука.
Приемник оснащен цветным ЖК дисплеем, на который выводится информация о режиме работы (моно, стерео, моно с безопасным каналом), уровень заряда всех трех устройств, сила сигнала от передатчиков, а также входной уровень звука. На передатчике дисплей отсутствует, только 2 цветных светодиодных индикатора, показывающих уровень заряда (зеленый / красный) и статус соединения с приемником (соединен / не соединен).
Hollyland Lark 150 предназначена для записи видеоблогов, интервью, публичных выступлений, лекций и тому подобного контента. Благодаря низкой задержке она подходит для работы в прямом эфире.
Комплектация:
- Зарядный кейс
- Передатчик (трансмиттер)
- Приемник (ресивер)
- Меховая ветрозащита
- Петличный микрофон
- Аудиокабель 3.5 мм TRS
- Аудиокабель 3.5 мм TRRS
- USB кабель (Type A - Type C)
- Инструкция
- Чехол