Описание

Первая цифровая беспроводная микрофонная система 2,4 ГГц в линейке передатчиков Hollyland, обеспечивающая сверхмалую задержку и стабильную передачу звука на дистанции до 100 м. Компания Hollyland, более известная своими системами беспроводной передачи видео, теперь также предлагает и беспроводную передачу звука.



Компактный передатчик со встроенным высокочувствительным всенаправленным микрофоном спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко прикрепить к воротнику или отвороту пиджака. Для более незаметного использования передатчик можно закрепить на поясе, подключив прилагаемый петличный микрофон. Приемник также очень компактен, его можно установить прямо в башмак на камере (холодный или горячий), две крупных ручки позволяют легко регулировать уровень звука (21 ступень), а также полностью выключать микрофон (Mute).

Приемник и передатчик заряжаются и сопрягаются друг с другом в специальном кейсе. Собственного аккумулятора передатчику хватает приблизительно на 4 часа работы (работа передатчика с внешним питанием по USB не предусмотрена), приемника – приблизительно на 7.5 часов. Полная зарядка в кейсе занимает 45 минут для передатчика и 65 минут для приемника.

Дистанция съемки составляет до 100 метров при наличии прямой линии видимости между приемником и передатчиком, а также при отсутствии помех в диапазоне 2.4 ГГц. Если передатчик перекрыт (например, располагается за спиной), эффективная дистанция составляет около 20 метров.

Система имеет 3 режима работы: моно, стерео (при подключении второго передатчика) и моно с безопасным каналом. Безопасный канал – это запись комбинированного моно сигнала с пониженным уровнем звука (-6 дБ), что позволяет избежать дисторсии при слишком высоком уровне звука.

Приемник оснащен цветным ЖК дисплеем, на который выводится информация о режиме работы (моно, стерео, моно с безопасным каналом), уровень заряда всех трех устройств, сила сигнала от передатчиков, а также входной уровень звука. На передатчике дисплей отсутствует, только 2 цветных светодиодных индикатора, показывающих уровень заряда (зеленый / красный) и статус соединения с приемником (соединен / не соединен).

Hollyland Lark 150 предназначена для записи видеоблогов, интервью, публичных выступлений, лекций и тому подобного контента. Благодаря низкой задержке она подходит для работы в прямом эфире.

Комплектация: