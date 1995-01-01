Осветитель постоянного света TL-4 от GRIFON – отличный выбор среди бюджетных источников студийного освещения, не требующих больших затрат на электроэнергию. Он незаменим для новичков: с ним вы сможете легко управлять светом, пробовать различные варианты теней, мягкости, бликов, цветопередачи. Универсальный ламповый осветитель отлично подойдет для видеоблогеров и их студийных съемок с видео и фото. Видеооператоры предпочитают свет именно с такими свойствами: ролики получаются весьма высокого качества.

Управляя постоянным светом от TL-04, вы легко обойдётесь без предварительных снимков, чтобы понять, как выглядит ваш объект при разных вариантах расстановки источников света и камеры. Вы будете видеть освещение объекта сразу и именно так, как это получится на фотографии. Дело в том, что главное преимущество постоянного света в фотографии – это его наглядность «здесь и сейчас».

Конструкция осветителя представляет собой легкую и прочную металлическую платформу с универсальными патронами, предназначенными для энергосберегающих спиральных флуоресцентных ламп. Благодаря им осветитель TL-4 от GRIFON обладает великолепными достоинствами:

оптимальная яркость светового потока;

значительная экономия электроэнергии;

отсутствие перегрева, что не требует вентиляции.

Учитывая универсальность патрона осветителя TL-4 (E27 – самый распространенный размер для ламп любого рода), в него можно вкручивать самые разные лампы – все на ваше усмотрение. Но мы советуем вам пользоваться исключительно проверенными образцами высокого качества. Причиной этому служит не очень приятное свойство дешевых флуоресцентных ламп – их прерывистый спектр излучения, который искажает оттенки некоторых цветов, то есть цветопередачу.

Мощность ламп можно менять, она может быть в 100 или 200 Вт. Осветитель прекрасно работает как самостоятельный источник света, так и в ансамбле с другими компонентами съемки – от рефлекторов до софтбоксов. Так что свобода в формировании сложных световых композиций вам будет вполне по плечу.

В сравнении с импульсными вспышками ламповый осветитель TL-4 мощным осветительным источником никак не назовешь. И в этом есть свои преимущества, которые полезны, к примеру, при съемке предметов, натюрмортов или еды. Вы сможете получить отличные светлые снимки, работая в спокойном режиме без использования выдержки.

Характеристики: