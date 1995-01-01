Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Конус Grifon SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens

  • SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens
  • SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens
  • SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens
  • SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens
  • SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens
Код товара:УТ-00092062
Артикул:06316

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Конусная насадка Grifon SN-08 использует широко распространенный байонет Bowens, поэтому совместима со многими студийными приборами как импульсного, так и постоянного света. Конус позволяет получить очень узкий луч света для создания светового или цветного акцента на объекте съемки или фоне. Например, в портретной съемке конусы часто используются для контровой подсветки прически, позволяют лучше прорисовать волосы на темном фоне. Длина конуса 23 см, диаметр выходного отверстия 7 см. В комплекте 5 цветных светофильтров и съемная сотовая насадка, которая дает возможность еще более сузить световой поток.

Конус выполнен из металла, поэтому не боится длительного использования с мощными осветительными приборами (будьте осторожны, поверхность нагревается при использовании).

Такие насадки пользуются большой популярностью благодаря доступности и простоте применения. Конечно, проекционные линзовые насадки дают еще больший контроль за светом, но они на порядок дороже, обладают большим весом и требуют усилий для освоения.

Характеристики

  • длина конуса: 23 см;
  • диаметр носика: 7 см;
  • диаметр сотовой решетки: 8 см;
  • диаметр конуса в широкой части: 18 см;
  • крепление: Bowens (несъемное);
  • 5 цветных гелевых фильтров: красный, желтый, белый, голубой, фиолетовый;
  • материал: алюминий;
  • вес нетто: 364 г;
  • вес брутто: 0.55 кг;
  • габариты упаковки: 19 х 19 х 24.5 см.