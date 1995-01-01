Конусная насадка Grifon SN-08 использует широко распространенный байонет Bowens, поэтому совместима со многими студийными приборами как импульсного, так и постоянного света. Конус позволяет получить очень узкий луч света для создания светового или цветного акцента на объекте съемки или фоне. Например, в портретной съемке конусы часто используются для контровой подсветки прически, позволяют лучше прорисовать волосы на темном фоне. Длина конуса 23 см, диаметр выходного отверстия 7 см. В комплекте 5 цветных светофильтров и съемная сотовая насадка, которая дает возможность еще более сузить световой поток.

Конус выполнен из металла, поэтому не боится длительного использования с мощными осветительными приборами (будьте осторожны, поверхность нагревается при использовании).

Такие насадки пользуются большой популярностью благодаря доступности и простоте применения. Конечно, проекционные линзовые насадки дают еще больший контроль за светом, но они на порядок дороже, обладают большим весом и требуют усилий для освоения.

Характеристики