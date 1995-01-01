Конус Grifon SN-202 с сотами и 5 светофильтрами, Bowens
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Описание
Конусная насадка Grifon SN-08 использует широко распространенный байонет Bowens, поэтому совместима со многими студийными приборами как импульсного, так и постоянного света. Конус позволяет получить очень узкий луч света для создания светового или цветного акцента на объекте съемки или фоне. Например, в портретной съемке конусы часто используются для контровой подсветки прически, позволяют лучше прорисовать волосы на темном фоне. Длина конуса 23 см, диаметр выходного отверстия 7 см. В комплекте 5 цветных светофильтров и съемная сотовая насадка, которая дает возможность еще более сузить световой поток.
Конус выполнен из металла, поэтому не боится длительного использования с мощными осветительными приборами (будьте осторожны, поверхность нагревается при использовании).
Такие насадки пользуются большой популярностью благодаря доступности и простоте применения. Конечно, проекционные линзовые насадки дают еще больший контроль за светом, но они на порядок дороже, обладают большим весом и требуют усилий для освоения.
Характеристики
- длина конуса: 23 см;
- диаметр носика: 7 см;
- диаметр сотовой решетки: 8 см;
- диаметр конуса в широкой части: 18 см;
- крепление: Bowens (несъемное);
- 5 цветных гелевых фильтров: красный, желтый, белый, голубой, фиолетовый;
- материал: алюминий;
- вес нетто: 364 г;
- вес брутто: 0.55 кг;
- габариты упаковки: 19 х 19 х 24.5 см.