Grifon RT-16 – простой и недорогой радиосинхронизатор для студийных вспышек. Он также подходит для ряда накамерных вспышек, у которых имеется порт синхронизации 3.5 мм. Выбор из 16 каналов позволяет найти свободную частоту при работе в фотостудиях, имеющих много залов для фотосессий. Прибор работает в открытом радиодиапазоне 433 МГц, максимальное расстояние между приемником и передатчиком – 30 метров (в условиях прямой линии видимости, без экранирующих препятствий).

Передатчик устанавливается в горячий башмак камеры (достаточно 1 центрального контакта), приемник подключается в синхроразъем 3.5 или 6.3 мм (переходник в комплекте). Если у камеры отсутствует башмак, но есть порт синхронизации типа PC, то передатчик можно подключить через него. Данный синхронизатор не может дистанционно управлять настройками вспышки, он дает только импульс на срабатывание. Максимальная скорость синхронизации (выдержка) – 1/200 с. Количество приемников практически не ограничено.

По 4 каналам из 16 модель совместима с Grifon RT-04, которые продавались ранее. Кроме того, система работает с аналогичными синхронизаторами других брендов (Godox, Falcon Eyes, Neewer), работающими на частоте 433 МГц (модели RT-04, RT-16, DM-04, DM-16), поскольку все они работают в открытую, без цифрового шифрования.

Характеристики

Размеры передатчика – 6 х 4.2 х 3 см;

Размеры приемника – 7.7 х 3.3 х 2.2 см;

Вес передатчика – 30 г;

Вес приемника – 28 г;

Питание передатчика – 1 батарейка типа 23AE 12V

Питание приемника – 2 батарейки типа ААА

Комплектация