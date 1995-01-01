Комплект постоянного света Grifon RIF-2 хорошо подходит для небольших студий (домашних любительских, фото на документы, предметная фотография и т.д.), его можно использовать и для фотографирования, и для записи видео. В патроны LH-003 устанавливаются любые лампочки со стандартным, широко распространенным цоколем Е27, в данном случае в комплекте идут люминесцентные энергосберегающие лампочки мощностью 45 Вт. Всего в комплекте 3 патрона, 3 лампочки, 2 легких алюминиевых стойки высотой до 2 м, еще одна низкая стойка (д 1 м), 2 просветных зонта диаметром 84 см, плюс сумка для всего комплекта.

Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, он устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Характер освещения можно модифицировать, используя зонты разного размера и с разными поверхностями.

Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он еще больше смягчает свет от люминесцентной лампочки. При этом просветный зонт обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для ситуаций, когда светом необходимо залить всю комнату.

Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для патрона, лампы и зонта. Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.

Небольшую стойку YS100 максимальной высотой 100 см обычно используют или для подсветки фона, или для подсветки модели снизу вверх. Она также может использоваться в качестве компактной настольной стойки в предметной фотографии.

Комплектация

стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.;

стойка YS100 – 1 шт.;

патрон LH-003 – 3 шт.;

лампочка дневного света 45 Вт 5500 К – 3 шт.;

зонт T-84 просветный белый – 2 шт.;

фотосумка – 1 шт.

Характеристики

Общий вес набора – 4.25 кг

Стойка GRIFON-1999nb

три секции диаметром 16–19-22 мм;

адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;

максимальная высота – 200 см;

длина в сложенном состоянии – 68 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 49.6 см;

диаметр труб ножек – 16 мм;

вес – 0.88 кг;

Стойка YS100

три секции диаметром 16-19-22 мм;

максимальная высота – 100 см;

высота в сложенном состоянии – 43 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 25,5 см;

диаметр ножек – 16 мм;

вес – 0.6 кг;

Патрон LH-003

тип крепления – 5/8” (16 мм);

сетевое напряжение – 220В;

цоколь – E27;

длина шнура с вилкой – 3 м;

Просветный белый зонт T-84

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Сумка