Комплект Grifon RIF-1 может использоваться как с постоянным, так и с импульсным светом: в патроны LH-003 можно установить соответствующие патронные лампы-вспышки с цоколем Е27 или мощные лампочки постоянного света. Всего в комплекте 2 патрона, 2 легких алюминиевых стойки высотой до 2 м, 2 просветных зонта диаметром 84 см и 2 зонта на отражение такого же размера с серебристой поверхностью, плюс сумка для всего комплекта. Вы сможете использовать этот набор и как основное осветительное оборудование, и как дополнительные устройства в системе студийного света.

Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, он устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Подобные патроны обычно используются в оборудовании небольших студий для фото на документы, фотографирования в школах и детских садах: по цене комплекты получаются очень доступными, а зонты обеспечивают или мягкое, или жесткое освещение – на выбор и по ситуации.

Из зонтов здесь присутствуют самые основные типы: белый зонт на просвет и серебристый на отражение. Серебристая поверхность отражает свет от лампы, делая его при этом довольно жестким и контрастным: четкие контуры, глубокие тени. Такой свет обычно используется в fashion и beauty фотографии, в рекламной съемке, когда необходимо подчеркнуть все достоинства модели, ее одежды, макияжа и так далее.

Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он создает мягкий, «обволакивающий» свет с очень бледными и размытыми тенями. Это хорошо подходит для создания нежной, успокаивающей атмосферы снимка. При этом просветный зонт обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для заполняющего света, ростовых и групповых портретов.

Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для патрона, лампы и зонта. Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.

Комплектация

стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.;

патрон LH-003 – 2 шт.;

зонт S-84 серебро на отражение – 2 шт.;

зонт T-84 просветный белый – 2 шт.;

фотосумка – 1 шт.

Характеристики

Стойка GRIFON-1999nb

три секции диаметром 16–19-22 мм;

адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;

максимальная высота – 200 см;

длина в сложенном состоянии – 68 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 49.6 см;

диаметр труб ножек – 16 мм;

вес – 0.88 кг;

Патрон LH-003

тип крепления – 5/8” (16 мм);

сетевое напряжение – 220В;

цоколь – E27;

длина шнура с вилкой – 3 м;

Просветный белый зонт T-84

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Зонт S-84 серебро на отражение

купол – 100 см;

диаметр – 84 см;

длина стержня – 58 см;

количество спиц – 8;

диаметр спиц – 0,8 см;

вес – 0,2 кг.

Сумка