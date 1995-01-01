Комплект Grifon RIF-1: 2 стойки, 2 патрона LH-003, 4 зонта, сумка
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Описание
Комплект Grifon RIF-1 может использоваться как с постоянным, так и с импульсным светом: в патроны LH-003 можно установить соответствующие патронные лампы-вспышки с цоколем Е27 или мощные лампочки постоянного света. Всего в комплекте 2 патрона, 2 легких алюминиевых стойки высотой до 2 м, 2 просветных зонта диаметром 84 см и 2 зонта на отражение такого же размера с серебристой поверхностью, плюс сумка для всего комплекта. Вы сможете использовать этот набор и как основное осветительное оборудование, и как дополнительные устройства в системе студийного света.
Патрон Grifon LH-003 – простейший вид осветителя, он устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм), которым оснащаются практически все стойки для студийного освещения. Подобные патроны обычно используются в оборудовании небольших студий для фото на документы, фотографирования в школах и детских садах: по цене комплекты получаются очень доступными, а зонты обеспечивают или мягкое, или жесткое освещение – на выбор и по ситуации.
Из зонтов здесь присутствуют самые основные типы: белый зонт на просвет и серебристый на отражение. Серебристая поверхность отражает свет от лампы, делая его при этом довольно жестким и контрастным: четкие контуры, глубокие тени. Такой свет обычно используется в fashion и beauty фотографии, в рекламной съемке, когда необходимо подчеркнуть все достоинства модели, ее одежды, макияжа и так далее.
Белый просветный зонт работает как большой диффузор, он создает мягкий, «обволакивающий» свет с очень бледными и размытыми тенями. Это хорошо подходит для создания нежной, успокаивающей атмосферы снимка. При этом просветный зонт обеспечивает максимальный угол рассеивания, что хорошо для заполняющего света, ростовых и групповых портретов.
Стойка GRIFON-1999nb – легкая, компактная и достаточно высокая для большинства ситуаций. Максимальная нагрузка 3 кг – этого с большим запасом хватит для патрона, лампы и зонта. Стойка оснащена встроенным шпиготом («пальцем») формата 5/8" с винтовой резьбой 1/4". Длина в сложенном положении: 68 см, вес: 880 г.
Комплектация
- стойка GRIFON-1999nb – 2 шт.;
- патрон LH-003 – 2 шт.;
- зонт S-84 серебро на отражение – 2 шт.;
- зонт T-84 просветный белый – 2 шт.;
- фотосумка – 1 шт.
Характеристики
Стойка GRIFON-1999nb
- три секции диаметром 16–19-22 мм;
- адаптер с резьбой диаметром 1/4 дюйма;
- максимальная высота – 200 см;
- длина в сложенном состоянии – 68 см;
- материал труб – алюминий;
- материал ножек – железо;
- длина ножек – 49.6 см;
- диаметр труб ножек – 16 мм;
- вес – 0.88 кг;
Патрон LH-003
- тип крепления – 5/8” (16 мм);
- сетевое напряжение – 220В;
- цоколь – E27;
- длина шнура с вилкой – 3 м;
Просветный белый зонт T-84
- купол – 100 см;
- диаметр – 84 см;
- длина стержня – 58 см;
- количество спиц – 8;
- диаметр спиц – 0,8 см;
- вес – 0,2 кг.
Зонт S-84 серебро на отражение
- купол – 100 см;
- диаметр – 84 см;
- длина стержня – 58 см;
- количество спиц – 8;
- диаметр спиц – 0,8 см;
- вес – 0,2 кг.
Сумка
- габариты 81 x 18 x 16 см;
- цвет – черный;
- материал – полиэстер (износостойкая ткань), пластик;
- вес – 0,4 кг.