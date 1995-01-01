Жесткий металлический рефлектор Grifon RF-700w относится к популярному типу «портретная тарелка», который часто используется в fashion, beauty и других видах коммерческой фотографии, так как идеально подчеркивает текстуру кожи, макияж, черты лица, ювелирные украшения и так далее. Свет получается достаточно жестким для четкой прорисовки всех деталей, но при этом, из-за большой ширины тарелки, его поток как бы охватывает модель, не оставляя на ней излишне глубоких теней. Еще одна особенность – это естественный блик в глазах. Он получается идеально круглой формы, что выглядит очень привлекательно и натурально.

Принцип действия таков: свет от лампы сначала попадает на небольшой дефлектор в центре, а от него уже распространяется по всей поверхности чаши. Это исключает появление «горячего пятна» (пересвета) в центре кадра при небольшой глубине рефлектора в целом.

70 см – это тарелка большого формата. Она дает самый мягкий в своем классе свет и может использоваться для портретов по пояс (и иногда даже в полный рост). Минусом является громоздкость: при работе в студии это мешает не сильно, но если необходим выезд на локацию, то ехать с ней будет не слишком удобно: конструкция жесткая, не складывается.

Тарелки, как правило, применяются с небольшого расстояния (плюс-минус метр, иногда меньше, иногда больше) – либо в качестве единственного источника света (что дает наиболее драматический эффект), либо в компании с софтбоксом, который осуществляет подсветку снизу вверх, чтобы смягчить тень от подбородка на шее и тень от носа.

В этой тарелке используется матовое белое покрытие, которое дополнительно смягчает световой рисунок: по характеру освещения она очень близка к софтбоксам.

Крепление Bowens (несъемное) обеспечивает совместимость с широким ассортиментом осветителей разных брендов.