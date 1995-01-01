Жесткий металлический рефлектор Grifon RF-550s относится к популярному типу «портретная тарелка», который часто используется в fashion, beauty и других видах коммерческой фотографии, так как идеально подчеркивает текстуру кожи, макияж, черты лица, ювелирные украшения и так далее. Свет получается достаточно жестким для четкой прорисовки всех деталей, но при этом, из-за большой ширины тарелки, его поток как бы охватывает лицо, не оставляя на нем излишне глубоких теней. Еще одна особенность: естественный блик в глазах. Он получается идеально круглой формы, что выглядит очень привлекательно и натурально.

Свет от лампы сначала попадает на небольшой дефлектор в центре, а от него уже распространяется по всей поверхности чаши. Это исключает появление «горячего пятна» (пересвета) в центре кадра.

55 см – самый распространенный размер для таких рефлекторов. Тарелка получается не слишком большой, при этом ее хватает и для крупных планов (только лицо), и для формата «голова и плечи», и для бюстовых портретов. Как правило, она используется с небольшого расстояния (плюс-минус метр, иногда меньше, иногда больше). Либо в качестве единственного источника света, либо в компании с софтбоксом, который светит снизу вверх от уровня пояса / груди модели, чтобы смягчить тени на шее и в области носа.

В этой тарелке используется серебристое покрытие, оно делает световой рисунок очень контрастным и резким.

Крепление Bowens (несъемное) обеспечивает совместимость с широким ассортиментом осветителей разных брендов.