Grifon RF-18 – традиционный 7" металлический рефлектор для осветительных приборов с байонетом Bowens. Создает направленный жесткий свет с четкой прорисовкой всех линий, граней и изгибов. Жесткие рефлекторы обычно применяются в fashion, beauty, в рекламной фотографии и в других жанрах. Прибор может использоваться как сам по себе, так и в качестве посадочной платформы для шторок, сот, цветных гелевых фильтров и так далее. Внутренняя поверхность серебристая – для наилучшей отдачи света.