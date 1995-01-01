Светодиодная лампочка Grifon LED LFV-Q50W предназначена для студийных осветителей типа софтбокс с цоколем E27. Стандартный цоколь позволяет использовать ее и в бытовых целях. Под белым матовым рассеивателем располагается 70 светодиодов общей мощностью 50 Вт. Цветовая температура: 5400 К (холодный дневной свет). Лампочка может работать в сетях с напряжением от 100 до 250 Вольт (50 / 60 Гц), что делает возможным ее использование практически в любом регионе мира. Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное охлаждение и длительный срок службы.