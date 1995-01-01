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Лампочка Grifon LED LFV-Q50W, светодиодная, Е27, 5400К, 50 Вт

  • LED LFV-Q50W, светодиодная, 50 Вт
  • LED LFV-Q50W, светодиодная, 50 Вт
  • LED LFV-Q50W, светодиодная, 50 Вт
Код товара:УТ-00092048
Артикул:03409

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светодиодная лампочка Grifon LED LFV-Q50W предназначена для студийных осветителей типа софтбокс с цоколем E27. Стандартный цоколь позволяет использовать ее и в бытовых целях. Под белым матовым рассеивателем располагается 70 светодиодов общей мощностью 50 Вт. Цветовая температура: 5400 К (холодный дневной свет). Лампочка может работать в сетях с напряжением от 100 до 250 Вольт (50 / 60 Гц), что делает возможным ее использование практически в любом регионе мира. Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное охлаждение и длительный срок службы (осторожно, высокая температура!).

Лампочка Grifon LED LFV-Q50W не поддерживает работу с диммером.

Характеристики

  • Мощность: 50 Вт (аналог лампы накаливания 450 Вт)
  • Световой поток: 4000 лм
  • CRI RA: 85
  • Количество диодов: 70
  • Цветовая температура: 5400 K
  • Цоколь: Е27
  • Диаметр лампы: 12 см
  • Размер коробки: 13 х 13 х 10.5 см
  • Вес: 280 г
  • Ресурс: ок. 20 000 часов