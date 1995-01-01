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Лампочка Grifon LED LFV-Q25W, светодиодная, 25 Вт

Код товара:УТ-00092046
Артикул:03406

Товар не найден

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Описание

Светодиодная лампочка Grifon LED LFV-Q25W предназначена для студийных осветителей с цоколем E27. Стандартный цоколь и форма лампы позволяют использовать ее и в бытовых целях. Под белым матовым рассеивателем располагается 32 светодиода общей мощностью 25 Вт. Цветовая температура: 5400 К (холодный дневной свет). Лампочка может работать в сетях с напряжением от 100 до 250 Вольт (50 / 60 Гц), что делает возможным ее использование практически в любом регионе мира.