Комплект Grifon GRIF-13: 2 стойки, 2 софтбокса 60х90 см на 5 ламп, 225 + 225 Вт,
Товар не найден
Характеристики
Описание
Комплект Grifon GRIF-13 состоит из 2 осветителей-софтбоксов, в каждом по 5 люминесцентных ламп дневного света мощностью 45 Вт. Суммарно каждый прибор выдает по 225 Вт, что для бюджетных комплектов подобного типа является очень хорошим результатом (приблизительно соответствует лампам накаливания на 1000-1100 Вт). Что важно, каждая лампа включается отдельно, это позволяет регулировать уровень яркости с шагом 20%. Для защиты от короткого замыкания и скачков напряжения предусмотрен предохранитель на 5 Ампер.
Размеры софтбоксов (60 х 90 см) считаются классическими, это «золотая середина» и самый универсальный инструмент в студии. Софтбоксы обеспечивают очень мягкое освещение с неглубокими тенями. Их вполне хватает для портретов по пояс и даже в полный рост, записи видео из домашней студии, предметной съемки достаточно больших объектов, съемки одежды для каталогов и сайтов и так далее. Рассеиватель здесь используется один, внешний, но учитывая, что люминесцентные лампы сами по себе дают мягкий свет, этого достаточно. К тому же меньше световые потери.
Важный нюанс: после включения прибора лучше дать ему поработать «вхолостую» 3-5 минут, чтобы лампы прогрелись и цветовая температура полностью стабилизировалась. После этого уже можно делать замер баланса белого по серой карте – так получится наиболее точно.
Стойки Grifon-2100nb – легкие и компактные. Длина в сложенном состоянии – всего 79 см, поэтому они помещаются в большинство сумок для студийного оборудования. Максимальная высота: 213 см, даже стоящего человека можно снимать под хорошим углом, а если он сядет в кресло или за стол, то можно добиться классического наклона в приблизительно 45°. У них значительный размах ног, осветители стоят устойчиво. Для крепления приборов стойки оснащаются встроенным шпиготом («пальцем») 5/8" с винтом 1/4".
Комплектация:
- стойка GRIFON-2100nb – 2 шт.;
- осветитель 5-ламповый – 2 шт.;
- софтбокс 60 х 90 см – 2 шт.;
- лампа 45 Вт – 10 шт.;
- фотосумка – 1 шт.
Характеристики
Общий вес набора – 7,42 кг
Стойка GRIFON-2100nb
- три секции диаметром 19-22-25 мм;
- максимальная высота – 213 см;
- длина в сложенном состоянии – 79 см;
- материал труб – алюминий;
- материал ножек – железо;
- длина ножек – 50 см;
- диаметр ножек – 16 мм;
- вес – 0.98 кг;
Осветитель 5-ламповый с креплением для зонта
- рабочее напряжение: 200-240 В 50-60 Гц;
- патрон Е27 в количестве 5 шт.;
- предохранитель 5А;
- вес – 0.72 кг;
- длина электрокабеля – 2.8 м;
Софтбокс SB-6090
- размеры освещающей поверхности 60 х 90 см;
- съемный просветный диффузор – белый нейлон;
- материал внешнего кожуха – полиэстер;
- вес – 0,4 кг
Сумка
- габариты 81 x 33 x 25 см.
- Вес 0,8 кг.
- цвет – черный;
- материал – полиэстер (износостойкая ткань);