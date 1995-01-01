Комплект Grifon GRIF-13 состоит из 2 осветителей-софтбоксов, в каждом по 5 люминесцентных ламп дневного света мощностью 45 Вт. Суммарно каждый прибор выдает по 225 Вт, что для бюджетных комплектов подобного типа является очень хорошим результатом (приблизительно соответствует лампам накаливания на 1000-1100 Вт). Что важно, каждая лампа включается отдельно, это позволяет регулировать уровень яркости с шагом 20%. Для защиты от короткого замыкания и скачков напряжения предусмотрен предохранитель на 5 Ампер.

Размеры софтбоксов (60 х 90 см) считаются классическими, это «золотая середина» и самый универсальный инструмент в студии. Софтбоксы обеспечивают очень мягкое освещение с неглубокими тенями. Их вполне хватает для портретов по пояс и даже в полный рост, записи видео из домашней студии, предметной съемки достаточно больших объектов, съемки одежды для каталогов и сайтов и так далее. Рассеиватель здесь используется один, внешний, но учитывая, что люминесцентные лампы сами по себе дают мягкий свет, этого достаточно. К тому же меньше световые потери.

Важный нюанс: после включения прибора лучше дать ему поработать «вхолостую» 3-5 минут, чтобы лампы прогрелись и цветовая температура полностью стабилизировалась. После этого уже можно делать замер баланса белого по серой карте – так получится наиболее точно.

Стойки Grifon-2100nb – легкие и компактные. Длина в сложенном состоянии – всего 79 см, поэтому они помещаются в большинство сумок для студийного оборудования. Максимальная высота: 213 см, даже стоящего человека можно снимать под хорошим углом, а если он сядет в кресло или за стол, то можно добиться классического наклона в приблизительно 45°. У них значительный размах ног, осветители стоят устойчиво. Для крепления приборов стойки оснащаются встроенным шпиготом («пальцем») 5/8" с винтом 1/4".

Комплектация:

стойка GRIFON-2100nb – 2 шт.;

осветитель 5-ламповый – 2 шт.;

софтбокс 60 х 90 см – 2 шт.;

лампа 45 Вт – 10 шт.;

фотосумка – 1 шт.

Характеристики

Общий вес набора – 7,42 кг

Стойка GRIFON-2100nb

три секции диаметром 19-22-25 мм;

максимальная высота – 213 см;

длина в сложенном состоянии – 79 см;

материал труб – алюминий;

материал ножек – железо;

длина ножек – 50 см;

диаметр ножек – 16 мм;

вес – 0.98 кг;

Осветитель 5-ламповый с креплением для зонта

рабочее напряжение: 200-240 В 50-60 Гц;

патрон Е27 в количестве 5 шт.;

предохранитель 5А;

вес – 0.72 кг;

длина электрокабеля – 2.8 м;

Софтбокс SB-6090

размеры освещающей поверхности 60 х 90 см;

съемный просветный диффузор – белый нейлон;

материал внешнего кожуха – полиэстер;

вес – 0,4 кг

Сумка