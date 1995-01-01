Лампочка Grifon F6-155W, люминесцентная, энергосберегающая, Е27, 155 Вт, 5500К



Код товара: УТ-00092045 Артикул: 03404 Код товара: УТ-00092045 Артикул: 03404 Люминесцентная энергосберегающая лампочка Grifon F6-155W предназначена для студийных осветителей с цоколем E27. Стандартный цоколь позволяет использовать ее и в бытовых целях: например, в лампах и фонарях ночного уличного освещения. Цветовая температура: 5500 К, холодный дневной свет. Мощность 155 Вт – по яркости лампочка приблизительно соответствует лампам накаливания 750 Вт. Данная лампочка предназначена только для электросетей 220 Вольт. Заявленный срок службы: 10 000 часов. Товар не найден Задать вопрос Описание Люминесцентная энергосберегающая лампочка Grifon F6-155W предназначена для студийных осветителей с цоколем E27. Стандартный цоколь позволяет использовать ее и в бытовых целях: например, в лампах и фонарях ночного уличного освещения. Цветовая температура: 5500 К, холодный дневной свет. Мощность 155 Вт – по яркости лампочка приблизительно соответствует лампам накаливания 750 Вт. Данная лампочка предназначена только для электросетей 220 Вольт. Заявленный срок службы: 10 000 часов. Видео Наш обзор

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