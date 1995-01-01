F6-125W от GRIFON – мощная яркая лампа нового поколения. Она чрезвычайно популярна для бытовых нужд, и ни для кого не секрет, что эта лампа в несколько раз ярче своих классических предшественниц – ламп накаливания с вольфрамовой нитью.

Еще одно достоинство лампы F6-125W – фантастический срок ее работы, который в десять раз дольше сроков службы классических ламп. Более того, лампы класса F6-125W практически не перегреваются. Именно этот фактор делают лампу энергосберегающей. Дело в том, что в современных лампах на формирование света уходит 75% энергии, а теплообразование – всего 25%. В традиционных лампах на свет уходило всего 10% электроэнергии, на тепло вокруг тратилась львиная доля - 90%.

Такого рода свойства современных ламп сделали возможным использование постоянного света для формирования студийного света для фотографирования. Лампы типа F6-125W стали незаменимыми в студийном деле: они не перегреваются, не перегорают, светят ярко и используют для этого весьма скромные дозы электроэнергии.

С художественной точки зрения свет от ламп F6-125W обладает ценнейшими свойствами: свет от них выходит более мягким, чем от импульсных вспышек. С таким светом удобно работать новичкам в фотографии: объекты съемки при освещении постоянным светом выглядят также, как будут выглядеть на будущих снимках. Это значит, что нет необходимости производить многочисленные тестовые снимки для выстраивания нужного светового сценария.

Характеристики: