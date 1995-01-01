Диффузор Grifon DF-700 для тарелки 70 см
Код товара:УТ-00092057
Артикул:06310
Товар не найден
Описание
Диффузор Grifon DF-700 может использоваться с «портретными тарелками» Grifon RF-700w, RF-700s, а также с аналогичными по размеру рефлекторами других производителей. Использование белого тканевого рассеивателя дает максимально смягченный свет, который только можно получить от тарелки. Характер освещения очень похож на свет от большого софтбокса. Это можно использовать для визуального разглаживания текстуры кожи, маскировки морщин и так далее.