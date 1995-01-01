Диффузор Grifon DF-700 может использоваться с «портретными тарелками» Grifon RF-700w, RF-700s, а также с аналогичными по размеру рефлекторами других производителей. Использование белого тканевого рассеивателя дает максимально смягченный свет, который только можно получить от тарелки. Характер освещения очень похож на свет от большого софтбокса. Это можно использовать для визуального разглаживания текстуры кожи, маскировки морщин и так далее.