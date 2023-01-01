Осветитель GreenBean UltraPanel II 2304 LED, светодиодный, 150 Вт
Код товара : УТ-00045381
Артикул : 27084
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
10–100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
97
Освещенность
12200 лк
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
есть, сетевой адаптер в комплекте
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
3.2 кг (с лирой), 6.4 кг (брутто)
Вес (брутто), г
6.400
Комплектация
лира съемная, пульт дистанционного управления, шторки, матовый рассеивающий фильтр, конверсионный фильтр, сетевой адаптер, сетевой кабель, хомут для кабеля, сумка, руководство
Описание
UltraPanel II 1806 LED К – светодиодная панель 2 поколения серии UltraPanel, хорошо зарекомендовавшей себя при использовании в профессиональных фото- и видеостудиях, на телевидении и в кинопроизводстве. В осветителях UltraPanel II используются более совершенные сверхъяркие светодиоды последней версии. Новые панели обладают более высоким индексом цветопередачи. Модернизирован дизайн корпусов.
Отличные технические характеристики – световой поток 16000 лм, плавное регулирование яркости от 10 до 100%, точную цветопередачу (CRI > 97) – обеспечивают 2304 сверхъярких светодиода. Каждый светодиод закрыт рассеивающей линзой, что обеспечивает однородность светового потока. В комплект входят 2 съемных фильтра – полупрозрачный рассеивающий и оранжевый конверсионный. На панели фильтр удерживают два упора, утапливающиеся в корпус.
Прочность конструкции обеспечивает корпус из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну легкие синие панели не затеряются среди другого оборудования на площадке. С помощью надежного кронштейна-лиры, который можно перемещать вдоль корпуса, осветитель устанавливается на стойки, краны, подвесные системы с посадочным местом 5/8”. В комплект входят съемные металлические шторки со стальными крепежными элементами.
Дистанционное управление по стандарту DMX512 и с помощью пульта, а также управление с использованием валкодера на панели дают возможность плавно регулировать яркость и эффективно решать задачи освещения в студии или на съемочной площадке. Канал (от 0 до 5) и ID (от 0 до 19) для дистанционного управления осветителем настраиваются с помощью пульта или валкодера. Соответственно с пульта можно управлять сразу несколькими осветителями или их группами: приборы, настроенные на один канал, работают синхронно. Текущие значения параметров отображаются на ЖК-экране панели и на дисплее пульта.
Пассивная система охлаждения эффективно обеспечивает продолжительную работу прибора и позволяет использовать осветитель при съемке с одновременной записью звука.
Использовать осветитель можно не только в студии, но и на выезде. Для питания панели служит сеть (адаптер в комплекте) или аккумуляторы V-mount (приобретаются отдельно). Входящая в комплект износостойкая сумка с ручками и наплечным ремнем оптимальна для бережной транспортировки и хранения осветителя.