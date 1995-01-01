Стойка GreenBean Titan 240 Baby Steel, 240 см, до 8 кг, пружинная амортизация
Код товара : УТ-00073309
Артикул : 27411
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean Titan 240 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 240 см для установки осветительного оборудования. В комплекте идет небольшая шаровая головка для регулировки положения осветителей, не оснащенных поворотными кронштейнами. Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами с барашковыми рукоятками. Хромированное покрытие защищает конструкцию коррозии, увеличивая срок службы. Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию: при спуске оборудования в конце хода срабатывает пружина, что предохраняет руки и само оборудование от повреждений.
Для установки оборудования стойка оснащена шпиготом (пальцем) 5/8”, резьбовым гнездом 1/4”, адаптером с винтом 1/4" и металлической шаровой головкой. Максимальная нагрузка: 8 кг. Благодаря отсутствию пластиковых деталей стойка отличается высокой надежностью даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Характеристики
- Высота максимальная: 240 см
- Высота минимальная: 91 см
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Количество секций: 3
- Диаметр секций: 25 х 30 х 35 мм
- Размер ножек: 22 х 22 мм
- Размах треноги: 88 см
- Длина в сложенном виде: 91 см
- Крепежный адаптер: сталь, 5/8” с отверстием под винт 1/4”
- Зажимы-фиксаторы: винтовые
- Амортизация: пружинная
- Вес: 2.4 кг
- Размер упаковки: 97 х 10.5 х 9.5 см
- Вес с упаковкой: 2.6 кг