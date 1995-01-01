Описание

GreenBean Titan 240 BABY STEEL – прочная стальная стойка-тренога максимальной высотой 240 см для установки осветительного оборудования. В комплекте идет небольшая шаровая головка для регулировки положения осветителей, не оснащенных поворотными кронштейнами. Три секции телескопической колонны надежно соединяются между собой металлическими винтовыми зажимами с барашковыми рукоятками. Хромированное покрытие защищает конструкцию коррозии, увеличивая срок службы. Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию: при спуске оборудования в конце хода срабатывает пружина, что предохраняет руки и само оборудование от повреждений.

Для установки оборудования стойка оснащена шпиготом (пальцем) 5/8”, резьбовым гнездом 1/4”, адаптером с винтом 1/4" и металлической шаровой головкой. Максимальная нагрузка: 8 кг. Благодаря отсутствию пластиковых деталей стойка отличается высокой надежностью даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Характеристики