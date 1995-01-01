Описание

Штативная головка GreenBean TH-07HS – универсальная усиленная шаровая головка, предназначена для установки компактных осветителей, микрофонов, видеомониторов и другого дополнительного оборудования и аксессуаров, имеющих установочное отверстие с резьбой 1/4" или крепление «башмак». Штативная головка может устанавливаться на фотокамеру через съемный адаптер «башмак», осветительную стойку или другой крепежный держатель с винтом 1/4".

Шаровая головка позволяет быстро изменить положение оборудования и зафиксировать его стопорной рукояткой. На штативной площадке помещено силиконовое кольцо, чтоб исключить проскальзывания устанавливаемого оборудования. Реверсивная штативная площадка имеет винт 1/4'' с одной стороны и крепежный адаптер «башмак» – с другой.

Головка изготавливается из прочного авиационного алюминия и стали. Элементы конструкции выполнены на CNC-станках, что обеспечивает прецизионную точность изготовления каждой детали. Штативную головку отличают повышенный ресурс работы и небольшое усилие для надежной фиксации. При весе всего в 115 г она способна выдержать нагрузку в 3 кг.

Характеристики: