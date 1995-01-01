GreenBean SunLight PRO 200COB DMX – светодиодный осветитель с постоянной цветовой температурой 5600 К, индексом цветопередачи CRI > 98 и регулируемой мощностью 200 Вт, которая меняется от 1 до 100% вручную, дистанционно (по радиоканалу) при помощи пульта управления или по протоколу DMX-512. Светодиодный осветитель с байонетом Bowens и рефлектором в комплекте может использоваться как мощный источник основного, заполняющего или контрового света на съемочной площадке или сцене.

Светодиодная COB-матрица

Светодиодная COB-матрица, выдает световой поток с постоянной цветовой температурой 5600 K и уровнем цветопередачи CRI> 98 при любой установленной мощности. Круглая светодиодная матрица формирует круглое, равномерно - яркое световое пятно с четкими краями. Светодиодные осветители работают до 30000 часов, потребляют мало электроэнергии и создают минимальную теплоотдачу.

Панель управления и LCD-дисплей

Два диммера с подсветкой, расположенные слева и справа на корпусе осветителя, предназначены для ручного управления и настройки. Правый диммер отвечает за установку мощности осветителя, а нажатие диммера в качестве кнопки помогает выбрать канал DMX. Левый диммер – за настройку и выбор номера ID радиоканала.

Значение яркости (мощности) и выбранных параметров отображается на LCD экране с подсветкой.

Дистанционно управление: пульт управления и протокол DMX

Пульт дистанционного управления с LCD-дисплеем (с подсветкой) включает и выключает осветитель, регулирует яркость в пределах от 1 до 100% с шагом 1%. Номер канала для управления при помощи пульта выбирается от 0 до 5. Для питания пульта ДУ используется две батареи типа «ААА». Для экономии заряда батарей подсветка дисплея отключается через 10 минут.

Технология управления по протоколу DMX-512, которую поддерживает светодиодный осветитель, позволяет выполнять различные световые сценарии во времени. На панели управления осветителя присутствует разъемы DMX RJ45 «вход» и «выход», дающие возможность подключить осветитель по DMX-протоколу совместно с другими приборами в линию до 500 метров (в продаже имеются и беспроводные приемники /передатчики DMX).

Прочный корпус и встроенный вентилятор

Вентилятор, встроенный в прочный металлический корпус осветителя, служит для защиты от перегрева. Благодаря тому, что вентилятор практически бесшумно охлаждает устройство, осветитель можно использовать во время первичной записи звука при длительной видеосъемке или на сцене.

Байонет Bowens и светомодифицирующие насадки

Осветитель оснащен металлическим байонетом Bowens, который подходит для большого количества различных светомодифицирующих насадок: софтбоксов, рефлекторов, портретных тарелок и т.д. В комплект входит стандартный рефлектор Ø185 мм параболической формы с фактурной серебристой внутренней поверхностью. Совместное использование осветителя и параболического рефлектора создает яркий направленный пучок света с очерченными краями.

Установка осветителя

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8(в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры. Угол наклона осветителя регулируется, положение надежно фиксируется при помощи двух ручек-фиксаторов с зубчатым зацеплением. В кронштейне предусмотрено крепление для зонта.

Особенности: