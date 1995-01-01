Микрофон GreenBean StudioVoice E25, USB, студийный
Код товара : УТ-00073253
Артикул : 26135
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
GreenBean StudioVoice E25 USB – профессиональный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, электретным капсюлем и диафрагмой 25 мм. Обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчётливое звучание звукозаписи. Микрофон подойдет для всех, кто записывает аудио: подкастеров, блогеров, журналистов, студентов, стримеров и т.д.
Подключение осуществляется через разъем USB. Микрофон очень удобен в использовании, работает по принципу plug-and-play и не требует установки какого-либо программного обеспечения на устройство при работе в системах Windows и macOS.
Капсюль диаметром 25 мм с позолоченной мембраной позволяет добиваться отчетливого и естественного звучания с широкой частотной характеристикой и низким уровнем искажений.
Благодаря кардиоидной диаграмме направленности микрофон не воспринимает звук идущий сбоку и сзади, концентрируясь на источнике звука.
Амортизированный виброподвес изготовлен из износостойкого термопластика, который обеспечивает превосходную стабилизацию и длительный срок службы.
Прочный цельнометаллический корпус защищает микрофон от механических повреждений.
Особенности
- Кардиоидная диаграмма
- Капсюль 25 мм с большой диафрагмой
- Равномерная частотная характеристика
- Амортизирующее крепление для снижения посторонних шумов
- Кабель для подключения к USB порту
- Может устанавливаться на стойку с креплением 3/8"
Комплектация
- Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный
- Кабель USB: Type B / Type A
- Амортизирующее крепление
- Поп-фильтр
- Мягкий чехол для микрофона
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон