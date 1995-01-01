Описание

GreenBean StudioVoice E25 USB – профессиональный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, электретным капсюлем и диафрагмой 25 мм. Обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчётливое звучание звукозаписи. Микрофон подойдет для всех, кто записывает аудио: подкастеров, блогеров, журналистов, студентов, стримеров и т.д.

Подключение осуществляется через разъем USB. Микрофон очень удобен в использовании, работает по принципу plug-and-play и не требует установки какого-либо программного обеспечения на устройство при работе в системах Windows и macOS.

Капсюль диаметром 25 мм с позолоченной мембраной позволяет добиваться отчетливого и естественного звучания с широкой частотной характеристикой и низким уровнем искажений.

Благодаря кардиоидной диаграмме направленности микрофон не воспринимает звук идущий сбоку и сзади, концентрируясь на источнике звука.

Амортизированный виброподвес изготовлен из износостойкого термопластика, который обеспечивает превосходную стабилизацию и длительный срок службы.

Прочный цельнометаллический корпус защищает микрофон от механических повреждений.

Особенности

Кардиоидная диаграмма

Капсюль 25 мм с большой диафрагмой

Равномерная частотная характеристика

Амортизирующее крепление для снижения посторонних шумов

Кабель для подключения к USB порту

Может устанавливаться на стойку с креплением 3/8"

Комплектация