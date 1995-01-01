Микрофон GreenBean StudioVoice D1 студийный, XLR
Код товара : УТ-00073252
Артикул : 26134
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Гарантия 1 год
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Описание
GreenBean StudioVoice D1 XLR - профессиональный динамический микрофон в классическом стиле. В чашеобразном корпусе находится высококачественный динамический элемент, который делает звук уникальным.
Гиперкардиоидная диаграмма направленности изолирует основной источник звука, сводя к минимуму нежелательный фоновый шум. Благодаря острой диаграмме направленности и равномерному усилению во всем частотном диапазоне микрофон прекрасно подойдет как для концертного вокального исполнения, так и для записи звука сольных музыкальных инструментов.
Прочная конструкция, надежная система крепления и решетка из металлической сетки гарантируют стабильную работу даже при неаккуратном обращении. Комплектуется сумкой для бережной транспортировки и хранения. На открытом воздухе или в помещении, для пения или музыкального выступления, D1 XLR станет отличным выбором.
Особенности:
- Гиперкардиоидная диаграмма направленности
- Равномерная частотная характеристика
- Классический дизайн
- Прочный корпус из сплава цинка с хромированными деталями
- Стандартный разъем XLR 3-pin
- Виброподвес