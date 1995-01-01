Описание

GreenBean StudioVoice D1 XLR - профессиональный динамический микрофон в классическом стиле. В чашеобразном корпусе находится высококачественный динамический элемент, который делает звук уникальным.

Гиперкардиоидная диаграмма направленности изолирует основной источник звука, сводя к минимуму нежелательный фоновый шум. Благодаря острой диаграмме направленности и равномерному усилению во всем частотном диапазоне микрофон прекрасно подойдет как для концертного вокального исполнения, так и для записи звука сольных музыкальных инструментов.

Прочная конструкция, надежная система крепления и решетка из металлической сетки гарантируют стабильную работу даже при неаккуратном обращении. Комплектуется сумкой для бережной транспортировки и хранения. На открытом воздухе или в помещении, для пения или музыкального выступления, D1 XLR станет отличным выбором.

Особенности: