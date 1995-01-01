Описание

Зарядное устройство GreenBean PowerCharger NPF предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторов напряжением 8.4 В типов SONY NP-F и Canon LP-E6. Одновременно позволяет заряжать аккумуляторы сразу двух типов. Имеет адаптеры для установки аккумуляторов (NP-F или LP-E6), которые можно менять местами. Зарядка осуществляется от сети 100..240 В 50 Гц. Также на корпусе есть стандартный USB разъем 5В 2А, при помощи которого можно заряжать мобильные устройства.

GreenBean PowerCharger NPF способен заряжать литий-ионные аккумуляторы с электронным контроллером питания напряжением 8,4 В любой емкости. Имеет интеллектуальное управление. Электронный контроллер автоматически определяет напряжение подключенной батареи, выполняет заряд в режимах CC-CV, предотвращает перезаряд.

ЖК-дисплей на корпусе показывает информацию о подключении аккумулятора, значении текущего состояния заряда в процентах, текущем режиме. Зарядное устройство имеет функцию предварительной зарядки и активации литиевой батареи, которая положительно влияет на срок службы батареи. Максимальный ток зарядки 2 А.