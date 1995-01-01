Аккумулятор GreenBean PowerPack 190 LCD, V-Mount, 190 Втч
Код товара : УТ-00073193
Артикул : 28705
Гарантия 1 год
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Описание
Аккумуляторный литий-ионный блок PowerPack 190 LCD с ЖК-дисплеем и адаптером типа V-mount разработан специально для питания применяемых в кинопроизводстве осветительных приборов, камер, мониторов и т.д. Для этого на корпусе дополнительно четыре разъема D-tap 10A, два 5В 2А USB, один USB Type C.
Усиленный корпус предохраняет элементы питания от механических повреждений. PowerPack LCD оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.
Крупный яркий ударопрочный ЖК-дисплей размером 75х50 мм размещает всю необходимую информацию для текущего контроля основных параметров в режиме реального времени. Дисплей указывает время до полной зарядки или оставшееся время работы при текущем потреблении энергии, показывает температуру аккумулятора, напряжение и ток, индекс циклов перезаряда, обеспечивает визуальную индикацию остаточного заряда и режима работы.
В батарее использованы высококачественные литиевые элементы с количеством циклов перезаряда 500-800.
Аккумулятор можно использовать при температуре окружающей среды от -20 до +45°C. Устройство способно работать и в летнюю жару, и на зимнем морозе.
Характеристики:
- Модель: GreenBean PowerPack 190
- Номинальная емкость: 190 Вт час (13.2А ч)
- Номинальное напряжение: 14.8В