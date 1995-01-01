Светодиодное информационное табло с надписью «ON AIR» («В

эфире»

), предупреждающей о включенных камерах или микрофонах. Отлично подходит для эфирной студии, также может использоваться в декоративных целях при обустройстве домашних студий

. Включается и выключается тумблером, который расположен сбоку. Питается через

USB Type-C порт от любого доступного источника USB 5

В. Также предусмотрено автономное питание от 3 батареек АА.

Табло можно установить на стол или по

весить на стену (петли находятся на обратной стороне корпуса).