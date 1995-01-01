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Табло светодиодное GreenBean ON AIR 90 USB

  • ON AIR 90 USB
  • ON AIR 90 USB
  • ON AIR 90 USB
  • ON AIR 90 USB
  • ON AIR 90 USB
  • ON AIR 90 USB
  • ON AIR 90 USB
Код товара:УТ-00069207
Артикул:30301

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Светодиодное информационное табло с надписью «ON AIR» («В эфире»), предупреждающей о включенных камерах или микрофонах. Отлично подходит для эфирной студии, также может использоваться в декоративных целях при обустройстве домашних студий. Включается и выключается тумблером, который расположен сбоку. Питается через USB Type-C порт от любого доступного источника USB 5В. Также предусмотрено автономное питание от 3 батареек АА. Табло можно установить на стол или повесить на стену (петли находятся на обратной стороне корпуса).