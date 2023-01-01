Аккумулятор GreenBean NP-F970 PRO 10000 мАч
Код товара : УТ-00058178
Артикул : 28600
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Литий-ионный аккумулятор с повышенным ресурсом GreenBean NP-F970 PRO емкостью 10000 мАч предназначен для использования с устройствами марки GreenBean, такими как осветители, видеосендеры, видеомониторы и прочие. А также может применяться с приборами других производителей, которые питаются от аккумуляторов типа NP-F.
Внутри GreenBean NP-F970 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%). Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F970 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.
Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.
В линейке GreenBean NP-F PRO существуют также аккумуляторы меньшей емкости NP-F550 PRO (3350 мАч) и NP-F750 PRO (6700 мАч).
Для зарядки аккумуляторных батарей GreenBean NP-F PRO рекомендуется использовать зарядное устройство GreenBean MonoCharger NPF или GreenBean DualCharger NPF-C.