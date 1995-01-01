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Аккумулятор GreenBean NP-F970 10000 мАч

  • NP-F970 10000 мАч
  • NP-F970 10000 мАч
  • NP-F970 10000 мАч
Код товара:УТ-00058180
Артикул:25973

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумулятор GreenBean NP-F970 емкостью 10050 мАч для использования с различными устройствами: осветителями, рекордерами, видеокамерами и так далее. Данный аккумулятор защищен от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С. Количество циклов перезаряда не менее 300.

Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.